Calciomercato Milan, possibile obiettivo dal Liverpool a gennaio: si guarda questo nome già cercato in estate

Calciomercato Milan, confermato un rientro importantissimo per la partita di oggi: sarà convocato

Calciomercato Milan, il grave infortunio potrebbe far saltare l'obiettivo: cosa sta succedendo

Parma Milan, importante recupero per Cuesta in vista della sfida di questa sera al Tardini. E in attacco...

Calciomercato Milan, Tare pianifica il colpo scudetto: vecchio pallino rossonero nel mirino, può arrivare lui a gennaio

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Tare

Calciomercato Milan, possibile obiettivo dal Liverpool a gennaio: si guarda questo nome già cercato in estate. Le ultimissime notizie

Il Milan non molla la presa sui suoi vecchi obiettivi di mercato. Mentre il direttore sportivo Igli Tare continua a monitorare i talenti in Serie A, l’attenzione per la difesa torna prepotentemente in Inghilterra. L’uomo che potrebbe tornare di moda per Massimiliano Allegri è Joe Gomez, il centrale che i rossoneri avevano cercato con insistenza durante la sessione estiva.

Come noto, l’inseguimento estivo si era concluso con un nulla di fatto, a causa della decisione del Liverpool di trattenere il giocatore. Tuttavia, il quadro è cambiato: lo scarso utilizzo che Gomez sta trovando in Premier League sotto la guida di Arne Slot ha riacceso le speranze del Milan.

Il difensore inglese, classe ’97, non è più un titolare fisso dei Reds e un suo trasferimento a gennaio potrebbe diventare un’ipotesi concreta, vista la sua volontà di trovare più spazio in campo. Tare e i suoi collaboratori credono che Gomez sia il profilo ideale per l’assetto difensivo di Allegri: un centrale forte fisicamente, duttile e già abituato ai ritmi delle competizioni europee.

Il Milan è pronto a tornare alla carica per un affare che, seppur difficile, potrebbe concretizzarsi grazie alla spinta del giocatore. Gomez resta una delle priorità assolute per Allegri, che chiede un rinforzo di esperienza per puntare al massimo in campionato.

