Calciomercato Milan, Tare sogna il super colpo dalla Premier! Esubero nel mirino, può arrivare a queste condizioni a gennaio

Calciomercato Milan, Tare sta già pensando alla sessione di gennaio: tentazione Gabriel Jesus per l’attacco. I dettagli

Il Milan ha chiuso l’ultima sessione di calciomercato estivo con due colpi che hanno infiammato la piazza rossonera, mostrando le ambizioni della nuova gestione guidata dal direttore sportivo Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri. L’arrivo del francese Adrien Rabiot e del talento offensivo Christopher Nkunku ha rafforzato notevolmente la squadra, che si prepara a un’annata da protagonista.

L’operazione che ha riportato Rabiot in Serie A è stata una delle più chiacchierate. Dopo l’addio alla Juventus, il centrocampista francese ha scelto il Diavolo per rilanciarsi sotto la guida del suo vecchio mentore, Massimiliano Allegri, che lo ha fortemente voluto a Milanello. Il centrocampo rossonero si arricchisce così di un giocatore di grande esperienza internazionale e fisicità, che si va ad aggiungere agli altri nuovi innesti di questa sessione di mercato: il croato Luka Modric, il promettente Ardon Jashari e l’italiano Samuele Ricci. La profondità e la qualità del reparto mediano sono ora impressionanti, offrendo ad Allegri una vasta gamma di opzioni tattiche per ogni partita.

Non meno importante è stato l’arrivo di Christopher Nkunku. Prelevato dal Chelsea per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, il versatile attaccante francese è considerato uno dei prospetti più brillanti del panorama calcistico europeo. Le sue prime sessioni di allenamento a Milanello hanno già impressionato Allegri, che ne ha elogiato la tecnica e l’intelligenza tattica. Nkunku andrà a comporre un tridente offensivo di alto livello, portando creatività e un alto tasso di imprevedibilità al reparto avanzato del Milan.

Prospettive future e tentazione Gabriel Jesus

Nonostante i colpi di questa sessione estiva, il mercato del Milan potrebbe non essere ancora concluso. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la dirigenza rossonera sta già pianificando le prossime mosse in vista della finestra invernale di gennaio. L’allenatore Allegri ha infatti manifestato il desiderio di avere un centravanti di ruolo in rosa, specialmente dopo che il rendimento dell’olandese Santiago Gimenez non ha pienamente convinto lo staff tecnico.

Un nome che circola con insistenza è quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell’Arsenal. Considerato un profilo ideale per l’attacco rossonero, Gabriel Jesus potrebbe diventare un obiettivo concreto per il mercato di gennaio. Il Milan aveva sondato in estate anche la pista che portava a Dusan Vlahovic, altro pupillo di Allegri, ma l’affare non si è concretizzato a causa del desiderio del serbo di svincolarsi a parametro zero dalla Juventus a fine stagione.

L’arrivo di Gabriel Jesus sarebbe un ulteriore segnale delle grandi ambizioni del Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri, che puntano a tornare ai vertici del calcio italiano. La sinergia tra la dirigenza, il tecnico e la proprietà sta creando le basi per un progetto solido e duraturo, capace di riportare il Diavolo a competere per i massimi traguardi.