Calciomercato Milan, non solo Tare: la rivelazione sulle operazioni dei rossoneri. Avete sentito?

Calciomercato Milan – Matteo Moretto fa chiarezza sul ruolo di Igli Tare nel club

Il Milan ha un nuovo assetto dirigenziale per quanto riguarda il mercato, con ruoli ben definiti che stanno già dando i loro frutti. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, e il CEO rossonero Giorgio Furlani, si sono divisi i compiti con un’efficace specializzazione delle mansioni. Questa strategia, basata sulla complementarietà, ha l’obiettivo di rendere il club ancora più incisivo e reattivo nelle trattative.

Tare, noto per la sua esperienza e per la profonda conoscenza del calcio internazionale, si concentra principalmente sul mercato in entrata. La sua responsabilità è quella di individuare i profili ideali per rinforzare la squadra, scovando talenti emergenti o giocatori funzionali al progetto tecnico. Una volta individuati, è lui a condurre i primi dialoghi con i club e gli agenti, portando avanti le negoziazioni fino a una fase avanzata. Il suo lavoro si basa su un’attenta analisi tattica e sulla capacità di anticipare le mosse della concorrenza.

Parallelamente, Furlani si dedica alle trattative finali e, soprattutto, alla gestione delle cessioni, specialmente quelle dirette all’estero. Le sue competenze economiche e la sua visione strategica sono cruciali per massimizzare il valore dei giocatori in uscita. Il CEO rossonero gestisce le negoziazioni più complesse, lavorando su cifre, bonus e clausole per ottenere il massimo profitto. È grazie al suo lavoro che il Diavolo ha saputo incassare cifre considerevoli da campionati ricchi come la Premier League.

Questa sinergia tra Tare e Furlani sta permettendo al Milan di operare con maggiore efficienza. Tare porta la sua competenza calcistica per scovare e avviare le trattative per i nuovi acquisti, mentre Furlani si occupa della parte economica e finanziaria, ottimizzando i ricavi dalle vendite. Un tandem che punta a portare il club a un livello superiore, unendo la conoscenza del campo con la solidità economica.