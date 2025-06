Calciomercato Milan, indiscrezione importante: Tare incontra la proprietà, c’è questa richiesta sul tavolo

Calciomercato Milan, importante indiscrezione: a metà della prossima settimana Igli Tare incontrerà la proprietà per chiedere un extra budget

Il calciomercato estivo del Milan si sta rivelando particolarmente dinamico e, a quanto pare, anche estremamente redditizio. Dopo alcune cessioni importanti, tra cui spicca su tutte quella di Tijjani Reijnders al Manchester City, il club rossonero ha già incamerato un tesoretto di oltre 90 milioni di euro. Una cifra considerevole che, nelle intenzioni della dirigenza, verrà interamente reinvestita per rinforzare e completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima, impegnativa stagione.

L’obiettivo primario è lavorare in modo approfondito e strategico su ogni reparto. Tuttavia, emerge un’interessante indiscrezione che suggerisce come gli introiti derivanti dalle cessioni, seppur cospicui, potrebbero non essere sufficienti a soddisfare pienamente le ambizioni di Igli Tare, il direttore sportivo rossonero. La volontà è quella di alzare l’asticella e puntare a profili di assoluto livello, in particolare per due ruoli chiave.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sportitalia, una delle fonti più autorevoli in materia di calciomercato, è previsto un vertice cruciale a metà della prossima settimana. Il summit vedrà protagonisti proprio il direttore sportivo Igli Tare e la proprietà rossonera. L’incontro avrà un obiettivo ben preciso: ottenere un extra budget per le operazioni di mercato. Tare, infatti, intende investire cifre più importanti per assicurarsi i profili desiderati e rendere la squadra ancora più competitiva.

Le priorità di investimento sono chiare e ben definite: un centravanti di statura internazionale e un difensore centrale di primissimo livello. Per quanto riguarda l’attacco, il nome che circola con maggiore insistenza e che appare in cima alla lista dei desideri è quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, con le sue caratteristiche tecniche e fisiche, rappresenterebbe il protagonista ideale per il reparto offensivo di Allegri. La sua capacità di finalizzazione e il suo strapotere fisico lo renderebbero un punto di riferimento inamovibile.

Allo stesso modo, la difesa necessita di un rinforzo di qualità superiore. La ricerca di un difensore centrale che possa garantire solidità, leadership ed esperienza è fondamentale per innalzare il livello del reparto arretrato. Le voci di mercato, seppur non ancora cristallizzate su un nome specifico per la difesa come nel caso di Vlahovic, indicano chiaramente la volontà di un investimento significativo anche in questa posizione.

Il Milan, dunque, si prepara a un finale di mercato scoppiettante. Con il tesoretto già a disposizione e la concreta possibilità di un ulteriore stanziamento di fondi, la dirigenza rossonera sembra intenzionata a non lasciare nulla al caso e a fornire a Massimiliano Allegri una rosa completa e ambiziosa, pronta ad affrontare le sfide della prossima stagione sia in Italia che in Europa. L’incontro con la proprietà sarà il punto di svolta per definire le strategie finali e sbloccare le ultime, e forse le più importanti, trattative. La parola d’ordine in casa Milan è investire bene per vincere, e le mosse in programma confermano questa chiara intenzione.