Calciomercato Milan, Tare ancora attivissimo in uscita! Tutti i casi irrisolti dell’AD rossonero, prossimi giorni decisivi

Calciomercato Milan, Igli Tare è ancora molto attivo in uscita per cercare di piazzare tutti gli esuberi presenti ancora a Milanello

Ieri sera il giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto, ha lanciato un’indiscrezione che ha fatto scatenare il mondo rossonero: il Milan è uno dei club più attivi in questa fase di mercato, una sessione di mercato extra che sta vedendo protagoniste nazioni come l’Arabia Saudita, la Turchia e la Croazia. L’obiettivo principale della dirigenza, composta dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, è quello di trovare una soluzione per alcuni calciatori che sono stati messi fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.

Milan, il mercato non si ferma: Allegri e Tare al lavoro per le cessioni

Nonostante la chiusura ufficiale del mercato in Italia, il Milan non ha smesso di lavorare e di sondare il terreno per cedere i calciatori in esubero. La necessità di sfoltire la rosa è diventata una priorità per il club, che ha deciso di mettere sul mercato diversi elementi che non rientrano più nei piani del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. La rosa rossonera, infatti, è ancora molto folta e la dirigenza vuole ottimizzare le uscite per ridurre il monte ingaggi e poter così avere una maggiore libertà di manovra per le prossime sessioni di mercato.

Le destinazioni calde: Arabia Saudita e Turchia in primo piano

Le trattative più concrete sembrano riguardare i campionati in cui la finestra di mercato è ancora aperta. L’Arabia Saudita, in particolare, si è dimostrata una meta molto ambita per i calciatori europei e il Milan sta sfruttando questa opportunità per collocare alcuni dei suoi esuberi. Le offerte provenienti dal paese arabo sono spesso molto interessanti dal punto di vista economico e potrebbero convincere i giocatori a lasciare l’Europa. Anche la Turchia rappresenta una pista concreta: la Süper Lig è un campionato in crescita e i club turchi sono alla ricerca di calciatori con esperienza internazionale per rinforzare le proprie rose.

I nomi in uscita: da Ballo-Touré a Origi, i partenti del Milan

Tra i calciatori che il Milan sta cercando di cedere ci sono nomi di un certo peso. Yacine Adli, ad esempio, è da tempo sul mercato e il club sta cercando una soluzione per lui. Un altro nome caldo è quello di Divock Origi, che non è riuscito a imporsie che ora è alla ricerca di una nuova squadra in cui rilanciarsi. Oltre a loro, ci sono altri elementi che la dirigenza rossonera, sotto la guida attenta del neo direttore sportivo Igli Tare, sta cercando di piazzare.

Un lavoro di squadra: Allegri, Tare e Furlani per il futuro del Milan

La sinergia tra Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare e l’amministratore delegato Giorgio Furlani è fondamentale per il buon esito di queste operazioni. La direzione sportiva ha il compito di trovare le offerte migliori, l’allenatore ha dato le sue indicazioni sulla rosa da sfoltire, mentre l’amministratore delegato gestisce gli aspetti finanziari. L’obiettivo comune è quello di costruire una squadra più forte, più compatta e con un monte ingaggi sostenibile per il futuro. Le prossime settimane saranno decisive per definire le uscite e per capire quale sarà l’assetto definitivo del nuovo Milan di Allegri.