Calciomercato Milan, Tare non si ferma! Dopo Boniface vuole regalare ad Allegri altri due nuovi colpi. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo una campagna acquisti già ricca di colpi, che ha portato al Milan ben sette nuovi innesti (otto se si concretizzerà anche l’arrivo di Victor Boniface), il club rossonero potrebbe non fermarsi. I tifosi e l’allenatore Massimiliano Allegri potrebbero infatti ricevere altre due gradite sorprese prima della chiusura del calciomercato.

Allegri si è sempre mostrato fiducioso e soddisfatto della rosa a sua disposizione, ma è evidente che l’arrivo di giocatori di esperienza e qualità può accelerare il processo di crescita della squadra e semplificare il raggiungimento degli obiettivi. Ed è proprio su questa linea che la società sta lavorando.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Milan sta valutando l’inserimento di altri due rinforzi per completare la rosa. Il quotidiano romano ha titolato: “Si valutano un altro attaccante e un difensore”. L’intenzione è quella di aggiungere elementi che possano dare un ulteriore spessore alla squadra, garantendo alternative valide e di livello.

Questi due potenziali acquisti potrebbero essere tanto delle riserve funzionali, capaci di subentrare e dare il loro contributo, quanto dei titolari, a seconda delle occasioni che si presenteranno sul mercato. L’obiettivo è chiaro: rendere il nuovo Milan di Allegri ancora più competitivo su tutti i fronti. La dirigenza rossonera sta sondando diverse piste per individuare i profili giusti e, con Boniface quasi in tasca, la caccia agli ultimi due tasselli è ufficialmente aperta.