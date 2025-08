Calciomercato Milan, Tare apre il dossier rinnovi! Tanti i nomi sul piatto, il DS vuole evitare questo grosso rischio

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto ad aprire il dossier legato ai rinnovi di contratto: tanti i giocatori chiamati in causa

Il calciomercato Milan si prepara ad affrontare delicate trattative per i rinnovi contrattuali di diversi giocatori fondamentali, con l’obiettivo di evitare che elementi chiave entrino nell’ultimo anno dei loro accordi. Questa posizione proattiva, come riportato da Ramazzotti su Gazzetta.it, sottolinea un cambiamento strategico per i Rossoneri, ora sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo Allenatore Massimiliano Allegri. I giocatori in questione sono Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, per il quale il club detiene un’opzione fino al 2028.

La decisione di affrontare questi contratti con largo anticipo riflette un impegno per la stabilità e la pianificazione a lungo termine. Sotto la guida accorta di Tare, il club è intenzionato a salvaguardare i propri investimenti e a prevenire la potenziale speculazione di mercato che spesso si verifica quando i giocatori si avvicinano all’ultimo anno del loro contratto. Questo approccio si allinea con la visione di Allegri per una squadra coesa e consolidata, permettendogli di costruire solide fondamenta per i successi futuri senza la costante distrazione delle incertezze contrattuali.

Malick Thiaw e Fikayo Tomori rappresentano la spina dorsale della difesa milanista. Assicurarsi il loro futuro è fondamentale per mantenere la solidità difensiva della squadra. Entrambi i giocatori sono stati strumentali nelle stagioni recenti, dimostrando impressionanti capacità difensive e una forte intesa in campo. Le loro estensioni contrattuali invierebbero un chiaro messaggio sull’intenzione del Milan di mantenere il suo nucleo difensivo.

Alexis Saelemaekers, esterno versatile e laborioso, è stato spesso un’opzione tattica chiave per i Rossoneri. La sua capacità di lavoro, l’abilità nei cross e l’impegno per la squadra lo rendono un bene prezioso. Prolungare la sua permanenza garantirebbe al Milan di mantenere un giocatore che offre profondità e flessibilità sulle fasce d’attacco.

Gli arrivi di Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic hanno portato una nuova dimensione al centrocampo e all’attacco del Milan, rispettivamente. Loftus-Cheek ha fornito fisicità, abilità tecnica e minaccia di gol dal centrocampo, diventando rapidamente un perno della squadra. Il suo rinnovo sarebbe una testimonianza del suo rapido adattamento e della sua crescente influenza. Pulisic, con le sue capacità di dribbling, velocità e fiuto per il gol, è stato una rivelazione dal suo arrivo, aggiungendo la necessaria fantasia e incisività al gioco offensivo del Milan. Sebbene il club possieda un’opzione per estendere il suo contratto fino al 2028, convertire questa in un accordo a lungo termine sarebbe senza dubbio una priorità strategica per Tare e Allegri, consolidando una componente chiave della loro strategia offensiva.

L’obiettivo, come riportato da Ramazzotti su Gazzetta.it, è impedire che questi giocatori raggiungano il limite critico dei 12 mesi prima della scadenza dei loro attuali accordi. Questa strategia proattiva sotto la leadership di Igli Tare e con il pieno appoggio di Massimiliano Allegri è progettata per evitare lo spostamento del potere contrattuale che spesso favorisce i giocatori in tali situazioni, consentendo al Milan di mantenere il controllo sulla propria pianificazione della squadra e sulla stabilità finanziaria. Le prossime trattative saranno un vero banco di prova della capacità del Milan di assicurarsi i suoi talenti più brillanti e gettare le basi per un’era di successo.