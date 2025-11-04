Calciomercato Milan, Tare a caccia di marcatori puri in difesa: sono tre i nomi sul taccuino del DS, la strategia per gennaio

Calciomercato Milan, Igli Tare sta cominciando la caccia ad un difensore centrale in vista di gennaio: sono tre i nomi sul taccuino

L’attività di Igli Tare e dei suoi collaboratori in fase di calciomercato Milan è sempre attenta, e già in estate il Milan aveva provato ad acquisire altri marcatori di livello. La dirigenza rossonera continua a monitorare il mercato, concentrandosi in particolare sui giovani difensori con alto potenziale, in linea con la filosofia del club.

Nel lotto dei pretendenti, sia in ottica immediata che futura, trovano spazio diversi profili emergenti che stanno raccogliendo consensi. Tra questi, come riferisce Carlo Laudisa su Gazzetta.it, l’attenzione del Milan si concentra su tre giovani in particolare.

Calciomercato Milan, i tre talenti sotto la lente di Tare

I nomi che circolano con maggiore insistenza negli uffici di Milanello sono:

Tiago Gabriel: Anche il portoghese è un profilo che si è messo in mostra, e le sue prestazioni stanno attirando l'interesse del club rossonero, sempre alla ricerca di versatilità difensiva.

Circati: Il difensore australiano completa la lista dei tre giovani su cui il Milan sta puntando. Le sue caratteristiche tecniche e fisiche lo rendono un obiettivo valido per il futuro.

L’interesse per Muharemovic, Tiago Gabriel e Circati dimostra come il Milan stia lavorando per assicurarsi i migliori prospetti difensivi in circolazione, garantendo un ricambio generazionale di qualità alla retroguardia di Massimiliano Allegri.