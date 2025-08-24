Calciomercato Milan, Igli Tare deve risolvere il futuro di Bennacer e Adli: le ultime sui due centrocampisti

La notizia ha scosso il mondo del calcio: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Un ritorno in rossonero per l’uomo che ha guidato la squadra allo scudetto del 2011, un successo che i tifosi milanisti sognano di rivivere da troppo tempo. Ma le novità in casa Milan non finiscono qui. Oltre all’arrivo di Allegri, la società ha affidato il ruolo di direttore sportivo a Igli Tare, un dirigente di comprovata esperienza che ha fatto le fortune della Lazio per molti anni. Queste due figure di spicco avranno il compito di riportare il club ai vertici del calcio italiano, a partire da questa sessione di calciomercato che volge al termine.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Milan è attualmente impegnato su diversi fronti per definire il futuro di alcuni dei suoi giocatori. Al centro dell’attenzione c’è Ismaël Bennacer. Il talentuoso centrocampista algerino, da tempo nel mirino dell’Olympique Marsiglia, continua a essere un obiettivo primario per il club francese. L’interesse del Marsiglia è forte, ma la trattativa non decolla. L’offerta presentata dai transalpini, infatti, si limita a un nuovo prestito, una formula che il calciomercato Milan non sembra intenzionato ad accettare. La dirigenza rossonera, in particolare il nuovo DS Tare, valuterà attentamente la situazione di Bennacer, considerato un elemento di grande valore per il centrocampo ma ormai fuori dal progetto tecnico. Non è escluso che il club possa prendere in considerazione solo offerte per una cessione a titolo definitivo. L’attesa è palpabile per capire se il Marsiglia alzerà la posta o se il giocatore resterà.

Parallelamente, si è sbloccata una situazione che sembrava destinata a un epilogo diverso. La vicenda di Yacine Adli, infatti, ha preso una piega inaspettata. Il centrocampista francese, che sembrava a un passo dal Sassuolo, resterà al Milan per il momento. Il club emiliano si è infatti tirato indietro dalla trattativa, lasciando il giocatore in rossonero.

In questo intricato panorama di calciomercato, il lavoro di Allegri e Taresarà fondamentale. I due professionisti dovranno agire in sinergia per costruire una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative. La gestione dei giocatori in esubero e la ricerca di nuovi talenti saranno i temi principali dei prossimi giorni. L’obiettivo dichiarato del Milan è tornare a essere una delle potenze del calcio italiano, e le mosse sul fronte dirigenziale e tecnico lo confermano.