Calciomercato Milan, Tare ha una convinzione precisa: ultimatum di 48 ore e rischio assolutamente calcolato. Cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, Igli Tare è convinto di voler insistere con Hojlund del Manchester United: prossime 48 ore decisive

Il calciomercato Milan sta spingendo con determinazione per Rasmus Hojlund, con la dirigenza del club che sarebbe rimasta catturata dalla fame e dallo spirito competitivo del giovane danese. Questa ricerca è destinata a intensificarsi nei prossimi “1-2 giorni”, nonostante l’apparente riluttanza di Hojlund a trasferirsi in prestito. L’acuto interesse dei Rossoneri deriva da una percezione di slancio in Hojlund che, a loro avviso, manca attualmente in altri obiettivi, in particolare in Dusan Vlahovic.

L’Ambizione di Hojlund contro il Comfort di Vlahovic

Il contrasto tra Hojlund e Vlahovic è netto nella valutazione del Milan. Mentre Hojlund è visto come un giocatore sul “trampolino di lancio della sua carriera”, desideroso di fare il salto giusto e dimostrare il proprio valore, Vlahovic è considerato più preoccupato di “difendere lo status quo raggiunto sul piano economico” piuttosto che di mettersi realmente in discussione tecnicamente o professionalmente. Questo sentimento suggerisce che il Milan crede che la “fame” di Hojlund superi quella di Vlahovic, che viene percepito come meno incline a turbare la sua situazione attuale.

L’attuale disposizione di Hojlund, secondo il resoconto di Mattia Giangaspero, è di significativo risentimento nei confronti del Manchester United. Si sente “scaricato” dal suo attuale club, il che potrebbe essere un fattore trainante nel suo desiderio di cambiare squadra. Questo senso di essere sottovalutato potrebbe alimentare la sua motivazione a eccellere altrove, rendendolo una prospettiva attraente, seppur potenzialmente instabile, per il Milan.

Il Dilemma “Higuain Bis”: Un’Ombra dal Passato

Tuttavia, un significativo punto di contesa all’interno di Casa Milan è il timore di un “Higuain bis”. Questo si riferisce allo sfortunato trasferimento dell’attaccante argentino Gonzalo Higuain al Milan nel 2018. Higuain arrivò a San Siro in gran parte per ripicca nei confronti della Juventus, piuttosto che per una genuina convinzione nel progetto Milan. La sua permanenza fu deludente, e il club è comprensibilmente cauto riguardo a una ripetizione dello scenario.

La preoccupazione è che Hojlund, come Higuain, possa essere motivato principalmente dal desiderio di lasciare il suo attuale club a causa di rimostranze personali, piuttosto che da un profondo impegno nei confronti del Milan. Se il suo trasferimento è solo una “presa di posizione di principio” contro il Manchester United, c’è il rischio che non si impegni pienamente nelle ambizioni dei Rossoneri.

Percorsi Diversi, Esiti Diversi?

Nonostante queste ansie, altre scuole di pensiero all’interno del Milan sostengono che le due situazioni non sono direttamente paragonabili. Sottolineano una distinzione cruciale: Higuain si unì al Milan dopo un periodo di successo alla Juventus, un club in cui aveva “vinto e contribuito attivamente alle vittorie”. Era un vincitore affermato in cerca di una nuova sfida, sebbene una nata dall’insoddisfazione.

Hojlund, d’altra parte, si trova in una fase diversa. È ancora sul punto di realizzare il suo potenziale, con la sua traiettoria di carriera ancora da definire completamente. Lui “non vuole sbagliare il salto”, il che implica che qualsiasi mossa sarebbe un passo attentamente considerato verso il raggiungimento delle sue ambizioni. Questa prospettiva suggerisce che la motivazione di Hojlund, sebbene radicata nel desiderio di lasciare lo United, è in definitiva guidata dalla necessità di progressione di carriera e della giusta piattaforma per mostrare il suo talento.

La Strada Davanti: Una Rapida Risoluzione Necessaria

L’articolo sottolinea che “tutto può accadere”, ma la situazione “deve risolversi nel giro di poco”. Questa urgenza evidenzia il desiderio del Milan di assicurarsi rapidamente un nuovo attaccante, soprattutto con Tare ora al timone come nuovo Direttore Sportivo e Allegri come nuovo allenatore. Entrambi saranno desiderosi di modellare la squadra secondo la loro visione, e una risoluzione della saga Hojlund è di primaria importanza.

I prossimi giorni saranno cruciali per determinare se la scommessa del Milan sulla fame di Hojlund darà i suoi frutti, o se il fantasma del passato di Higuain tormenterà ancora una volta la loro strategia di mercato. I tifosi rossoneri seguiranno attentamente per vedere se il giovane danese potrà essere davvero il “target” che spingerà il loro club in avanti.