Calciomercato Milan, caso diplomatico per Tare? Fastidio crescente e trattativa al punto di svolta: oggi giornata decisiva

Calciomercato Milan, il Brugge è rimasto infastidito dalle parole di Tare su Jashari: oggi giornata decisiva per la trattativa

La telenovela Charles De Ketelaere si arricchisce di un nuovo, acceso capitolo. Le recenti dichiarazioni di Igili Tare, il neo Direttore Sportivo del Milan, rilasciate alla Gazzetta dello Sport, hanno scatenato la furia del Club Brugge, proprio nel giorno d’esordio del campionato belga. Quella che, nelle intenzioni di Tare, doveva essere forse una mossa per accelerare la trattativa, è stata invece interpretata dal club belga come un’inopportuna pressione mediatica, gettando benzina sul fuoco di una negoziazione già di per sé complessa.

La situazione, come riportato da Matteo Moretto, è a un punto di non ritorno. Il Brugge, infatti, non ha gradito affatto l’uscita pubblica del dirigente rossonero, percepita come una mancanza di rispetto e un tentativo di destabilizzare l’ambiente. Ma la tensione non è solo tra i due club. Anche il comportamento del calciatore, Charles De Ketelaere, è finito sotto i riflettori. Il giovane talento belga ha ormai rotto i rapporti con la sua attuale squadra, manifestando chiaramente la sua volontà di trasferirsi a Milano e di non fare alcun passo indietro. Una posizione ferma e decisa che, se da un lato rassicura i tifosi rossoneri, dall’altro non fa che alimentare il malumore in casa Brugge.

Il calciomercato Milan, con il nuovo DS Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri che stanno lavorando incessantemente alla costruzione della squadra, si aspettava di ricevere una risposta definitiva dal Brugge prima del weekend. Un lasso di tempo che avrebbe permesso alla dirigenza rossonera di pianificare le prossime mosse di mercato con maggiore chiarezza. Tuttavia, la risposta tanto attesa non è ancora arrivata, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Le ultime indiscrezioni, sempre da Moretto, indicano che il verdetto finale è atteso al massimo tra lunedì e martedì. Che sia una risposta positiva o negativa, la decisione del Brugge è ormai imminente e determinerà il futuro di De Ketelaere e, di conseguenza, le strategie del Milan per il reparto offensivo. Il club belga, evidentemente, non si aspettava di dover gestire una situazione così delicata e complessa, soprattutto in un momento cruciale come l’inizio della stagione. La sensazione è che il Brugge si senta messo alle strette e che le dichiarazioni di Tare abbiano ulteriormente complicato un quadro già intricato.

La pressione sul Brugge è palpabile, non solo da parte del Milan e del giocatore, ma ora anche dall’esterno. La vicenda De Ketelaere è diventata un vero e proprio caso mediatico, con gli occhi di tutta Europa puntati su questa lunga e tormentata trattativa. Il Milan di Tare e Allegri sa di dover agire con cautela, ma allo stesso tempo con la necessaria determinazione per assicurarsi il talento belga, ritenuto un tassello fondamentale per il progetto tecnico della prossima stagione. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa avvincente saga avrà un lieto fine in rossonero o se il Milan dovrà virare su altri obiettivi. Resta da vedere come il Brugge intenderà gestire la situazione e se le forti pressioni porteranno a una soluzione o a una definitiva rottura. La palla è ora nel campo del club belga, con il Milan in trepidante attesa.