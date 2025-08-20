Calciomercato Milan, per l’attacco rispunta Boniface! Tare torna sul nigeriano, piace ad Allegri per questi motivi

Calciomercato Milan, per l’attacco della prossima stagione rispunta anche il nome di Boniface del Bayer Leverkusen

Il calciomercato estivo è ormai nel vivo e il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione di Igli Tare come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, sta scandagliando il mercato alla ricerca di rinforzi che possano garantire il salto di qualità. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per il reparto offensivo, emerge con prepotenza quello di Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000 attualmente in forza al Bayer Leverkusen. L’indiscrezione, riportata da Gianluca Di Marzio, conferma l’interesse rossonero per un giocatore che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato le sue notevoli qualità in uno dei campionati più competitivi d’Europa.

L’identikit di Boniface sembra calzare a pennello con le esigenze del nuovo Milan di Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua pragmaticità e la sua capacità di valorizzare gli attaccanti fisici e tecnici, vedrebbe in Boniface un terminale offensivo ideale. La sua fisicità, unita a una buona tecnica individuale e a un fiuto per il gol, lo rende un profilo estremamente interessante. Nella scorsa stagione di Bundesliga, nonostante alcune assenze per infortunio, Boniface ha comunque messo a segno 8 gol in sole 19 presenze, un bottino di tutto rispetto che testimonia la sua efficacia sotto porta. Questi numeri sono la prova di una capacità realizzativa che il Milan cerca disperatamente per migliorare il proprio reparto avanzato e supportare gli altri elementi offensivi della squadra.

L’arrivo di Tare come DS del Milan ha segnato un cambio di rotta nelle strategie di mercato. L’ex dirigente della Lazio è noto per la sua abilità nello scovare talenti e nel condurre trattative complesse. La sua presenza al timone delle operazioni di mercato potrebbe facilitare l’approdo di Boniface a Milano, considerando la sua rete di contatti e la sua esperienza nel calcio internazionale. La trattativa per Boniface non si preannuncia semplice, dato il valore del giocatore e l’importanza che riveste per il Bayer Leverkusen, ma l’interesse del Milan è concreto e la volontà del club di investire su giovani talenti è chiara.

Un eventuale acquisto di Boniface rappresenterebbe un investimento significativo per il futuro del Milan. La sua giovane età garantisce ampi margini di miglioramento e la possibilità di diventare un punto fermo dell’attacco rossonero per molti anni a venire. La sua duttilità tattica, in grado di ricoprire diversi ruoli nel fronte offensivo, offrirebbe ad Allegri molteplici soluzioni e varianti tattiche. L’obiettivo del Milan è chiaro: costruire una squadra competitiva in Italia, e l’inserimento di un attaccante con le caratteristiche di Boniface sarebbe un passo fondamentale in questa direzione. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi del mercato, sperando che il nome di Victor Boniface possa presto trasformarsi in una solida realtà per l’attacco del Diavolo.