Calciomercato Milan, Tare lavora alla cessione: il club vuole un titolo definitivo

Calciomercato Milan, il direttore sportivo Igli Tare deve cederlo a titolo definitivo. Si tratta con il club

Il mercato del calcio è in continuo movimento e le voci di trasferimento si rincorrono, specialmente quando si tratta di un nome di peso come quello di Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino, noto per la sua visione di gioco, la sua tecnica raffinata e la sua grinta in mezzo al campo, è nuovamente al centro delle speculazioni. Dopo una stagione non semplice, il suo futuro in rossonero è tutt’altro che certo e, a sorpresa, riemerge un vecchio interesse.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Marsiglia di Roberto De Zerbi sarebbe tornato alla carica per il giocatore. L’allenatore bresciano, celebre per il suo calcio propositivo e spettacolare, è alla ricerca di rinforzi di qualità per il suo centrocampo e vede in Bennacer il profilo ideale per dare un’ulteriore spinta alla manovra della sua squadra. Per De Zerbi, il talento del centrocampista milanista rappresenterebbe un elemento chiave per implementare il suo sistema di gioco e competere ad alti livelli in Ligue 1.

Il Milan, da parte sua, è aperto a valutare un’eventuale cessione, ma solo a determinate condizioni. La dirigenza rossonera vorrebbe monetizzare dalla sua partenza, cercando una cessione a titolo definitivo per reinvestire il ricavato su altri obiettivi di mercato. Il Diavolo, infatti, ha necessità di sistemare i conti e liberare spazio salariale per poter operare in entrata con maggiore libertà.

La trattativa, però, si scontra con la posizione del club francese. L’Olympique Marsiglia non sembrerebbe intenzionato a investire una somma ingente per il cartellino del giocatore e preferirebbe optare per la formula del prestito. Questa divergenza di vedute rappresenta al momento il principale ostacolo per la buona riuscita dell’affare. I dirigenti marsigliesi sperano di convincere il Milan a cambiare idea, magari inserendo un diritto di riscatto o un obbligo legato a determinate condizioni.

Nei prossimi giorni si attendono nuovi contatti tra le parti. La volontà di De Zerbi è chiara, ma la distanza tra le richieste del Milan e l’offerta del Marsiglia è ancora notevole. Sarà interessante vedere se i francesi riusciranno a trovare la formula giusta per portare l’ex Empoli alla corte dell’allenatore italiano, o se il Diavolo resisterà, pronto a valutare altre offerte per il suo talentuoso centrocampista.