Calciomercato Milan, Igli Tare ha in programma un contatto con Bennacer per cercare di sbloccare il passaggio dell’algerino al Trabzonspor

Il futuro di Ismael Bennacer nel calciomercato Milan è sempre più incerto. Il centrocampista algerino, un tempo pilastro del centrocampo rossonero, si trova ora ai margini del progetto tecnico del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e non ha mai preso parte agli allenamenti della squadra in questa stagione. Una situazione delicata e spigolosa, che il club sta cercando di risolvere in accordo con il neo direttore sportivo, Igli Tare. La decisione di mettere il giocatore fuori rosa è forte, precisa e condivisa, sottolineando una chiara inversione di rotta rispetto al recente passato.

La posizione del Milan e il nodo ingaggio

Il Milan ha cercato una soluzione per il giocatore da ormai due mesi, un periodo abbondante che ha visto la trattativa con il Marsiglia naufragare. Il club francese, ex squadra di Bennacer, avrebbe voluto riportarlo in Ligue 1 con la formula del prestito, una soluzione che la dirigenza rossonera ha decisamente rifiutato. L’obiettivo del Milan è infatti quello di cedere il giocatore a titolo definitivo, alleggerendo così le casse societarie da un ingaggio pesante da ben 4 milioni di euro netti a stagione. Questo aspetto finanziario è un fattore cruciale e rappresenta una delle principali motivazioni per la necessità di trovare una nuova sistemazione per il giocatore. La questione si è trasformata in un vero e proprio caso di mercato, con il giocatore che, per il momento, non sembra intenzionato a favorire il proprio addio.

Il rifiuto del Trabzonspor e il summit con gli agenti

La situazione è ulteriormente complicata dal rifiuto di Bennacer di trasferirsi in Turchia. La squadra più interessata al giocatore in questo momento è il Trabzonspor, che ha già trovato un accordo di massima con il Milan. Tuttavia, la volontà del centrocampista algerino è di non accettare la destinazione turca, creando un ulteriore ostacolo alla cessione. Per sbloccare questa difficile situazione, il direttore sportivo Igli Tare ha in programma un summit con gli agenti di Bennacer nelle prossime ore. Questo incontro è visto come un momento chiave per convincere il giocatore a prendere in considerazione le offerte e a sbloccare l’impasse. Sebbene questa mossa sia nell’ordine delle cose, molti ritengono che sia tardiva, dato che il caso è aperto da molto tempo. La pressione sul club per risolvere la questione è alta, sia per motivi tecnici che economici.

Conclusione: un futuro da definire

L’esclusione di Ismael Bennacer dal progetto di Massimiliano Allegri è un segnale chiaro e inequivocabile. Il giocatore non rientra più nei piani del Milan e la dirigenza, con Igli Tare in prima linea, sta lavorando per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti. Il summit imminente con gli agenti sarà determinante per capire se e come si potrà sbloccare la situazione. L’obiettivo è quello di cedere il giocatore prima della chiusura del calciomercato, liberando un posto e un ingaggio che possono essere reinvestiti. Il tempo stringe e il caso Bennacer rimane uno dei più spinosi e urgenti da risolvere per il nuovo corso del Milan. Le informazioni riportate sono tratte da Calciomercato.com, una fonte affidabile e puntuale sul mondo del calcio.