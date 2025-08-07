Calciomercato Milan, per Tare un profilo sta scalando le gerarchie in attacco, quella formula stuzzica il DS

Calciomercato Milan, Igli Tare deve ora portare a Milanello un nuovo centravanti: resiste Dusan Vlahovic ma sale Hojlund

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare, sta concentrando i propri sforzi sul rinforzo del reparto offensivo. Dopo aver consolidato il centrocampo, l’obiettivo primario è ora individuare il nuovo centravanti che possa garantire gol e profondità alla rosa rossonera. Le ultime indiscrezioni, riportate da Gianluca Di Marzio, svelano un quadro complesso ma ricco di spunti interessanti, con nomi di spicco sul taccuino della dirigenza milanista.

Il nome che continua a far sognare i tifosi milanisti è quello di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese del Manchester United è da tempo un obiettivo concreto per il Milan. La possibilità di vederlo vestire la maglia rossonera si rafforzerebbe notevolmente qualora i “Red Devils” si aprissero alla formula del prestito con diritto di riscatto. Questa soluzione, più vantaggiosa dal punto di vista economico nell’immediato, permetterebbe al Milan di testare il giocatore e, in caso di esito positivo, di acquisirne le prestazioni a titolo definitivo in futuro. Tare e Allegri vedono in Hojlund il profilo ideale per l’attacco, un giocatore giovane, con ampi margini di crescita e già abituato ai palcoscenici importanti.

Un’altra pista seguita con grande attenzione è quella che porta a Darwin Núñez. L’attaccante uruguaiano del Liverpool è un profilo di altissimo livello, ma la sua acquisizione si presenta decisamente più ardua. Dopo i primi contatti esplorativi, il Milan si è trovato a fronteggiare una concorrenza agguerrita, in particolare quella dell’Al-Hilal. Il club saudita, noto per la sua potenza economica, sta spingendo forte per assicurarsi le prestazioni di Núñez, il che richiederebbe un investimento economico importante da parte del Milan. Tare sarà chiamato a un vero e proprio capolavoro per superare l’offerta dell’Al-Hilal e portare Núñez a Milano, un’operazione che, seppur complessa, dimostrerebbe le grandi ambizioni del club.

Nella lista dei desideri di Allegri e Tare, resistono anche altri due nomi di peso nel panorama europeo. Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, rimane un’opzione concreta, seppur complessa da realizzare data la storica rivalità tra i due club e le elevate richieste economiche dei bianconeri. La sua capacità di segnare con regolarità e la sua stazza fisica lo rendono un profilo estremamente interessante per l’attacco milanista. Infine, anche Breel Embolo, attaccante del Monaco, continua ad essere monitorato. L’attaccante svizzero, con la sua velocità e la sua duttilità, potrebbe rappresentare un’alternativa valida e meno costosa rispetto ai primi nomi della lista.

Il Milan osserva attentamente le dinamiche del mercato, consapevole che la scelta del nuovo centravanti sarà cruciale per le ambizioni della prossima stagione. Con Allegri in panchina e Tare alla guida del mercato, i tifosi possono aspettarsi mosse importanti per costruire una squadra sempre più competitiva e puntare a traguardi ambiziosi.