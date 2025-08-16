Calciomercato Milan, Tare spiazza tutti! Clamorosa strategia del DS albanese, non se lo aspettava nessuno

Calciomercato Milan, Igli Tare ha una strategia chiara per l’attacco: Hojlund primo obiettivo ma resistono diverse piste alternative

Il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione di Igli Tare come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, continua a lavorare febbrilmente sul fronte attaccante. Nonostante le numerose voci che si rincorrono, la pista che porta a Rasmus Højlund dell’Atalanta si conferma la più concreta e quella che ha visto il maggior numero di contatti nelle ultime ore. Tuttavia, come riportato da Matteo Moretto, Højlund non è l’unica opzione sulla lista della dirigenza rossonera.

Il club di Via Aldo Rossi sta intensificando i dialoghi per l’attaccante danese, ma un accordo definitivo con il calciatore non è ancora stato raggiunto. Højlund, sebbene abbia mostrato apertura ad ascoltare la proposta rossonera, ha chiarito le sue richieste: un trasferimento a titolo definitivo o, in alternativa, un prestito con obbligo di riscatto. Questa formula è cruciale per il Milan, che dovrà valutare attentamente l’investimento necessario per assicurarsi le prestazioni del giovane talento. La prossima settimana si preannuncia decisiva per capire se il Milan potrà affondare il colpo per Højlund o meno, con nuovi dialoghi che si susseguiranno per tentare di limare le distanze.

L’arrivo di Tare in veste di DS ha portato una nuova prospettiva sul mercato rossonero. L’ex dirigente laziale è noto per la sua capacità di individuare talenti e di condurre trattative complesse, e la gestione della vicenda Højlund ne è un chiaro esempio. La sua esperienza sarà fondamentale per navigare tra le richieste economiche dell’Atalanta e le aspettative del giocatore. Parallelamente, Allegri sta già delineando il suo piano tattico e ha espresso le sue preferenze in termini di rinforzi. Un attaccante dalle caratteristiche di Højlund, giovane, potente e con un buon fiuto per il gol, si inserirebbe perfettamente nel progetto tecnico del tecnico livornese, offrendo nuove soluzioni offensive e garantendo un investimento a lungo termine.

È evidente che il Milan non vuole lasciare nulla al caso e sta esplorando diverse alternative per non farsi trovare impreparato. Se la trattativa per Højlund dovesse arenarsi, o se le richieste dovessero essere ritenute eccessive, il Milan ha già pronte altre piste per rafforzare il reparto offensivo. La strategia è chiara: assicurarsi un attaccante di qualità che possa fare la differenza, ma senza strapagare. La cautela economica è un principio guida per la dirigenza rossonera, che intende operare con intelligenza e lungimiranza, evitando gli errori del passato.

Le prossime ore e i prossimi giorni saranno quindi cruciali per il mercato del Milan. L’attenzione è tutta puntata su Højlund, ma il lavoro di Tare e Allegri non si ferma, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e in grado di affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. I tifosi rossoneri attendono con ansia sviluppi, sperando di vedere presto un nuovo volto in attacco. La campagna acquisti estiva è entrata nel vivo, e il Milan è determinato a recitare un ruolo da protagonista.