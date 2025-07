Calciomercato Milan, Tare prosegue la ricerca dell’attaccante: il punto di Carlo Laudisa

Calciomercato Milan, Igli Tare prosegue la ricerca dell’attaccante in casa rossonera: il punto di Carlo Laudisa

Il calciomercato Milan estivo è in pieno fermento e, come spesso accade, il reparto offensivo è quello che sta regalando le maggiori sorprese e le più intense trattative. Nonostante alcune caselle importanti siano già state riempite dai top club europei, il mercato è ancora lontano dall’aver soddisfatto tutte le esigenze, lasciando aperte numerose possibilità e scenari interessanti per i prossimi 40 giorni. A delineare un quadro preciso della situazione è l’esperto di mercato Carlo Laudisa, le cui dichiarazioni su La Gazzetta dello Sport offrono uno spaccato significativo sul destino di alcuni attaccanti di fama internazionale e sulle strategie dei grandi club.

“Un po’ di cose sono successe, qualche casella importante è stata riempita. Tuttavia il mercato non ha ancora soddisfatto tutti. E i prossimi 40 giorni saranno caratterizzati da un mucchio di trattative che sonnecchiano da qualche settimana,” ha dichiarato Laudisa, evidenziando come la fase cruciale del mercato sia appena cominciata. Questa affermazione sottolinea un punto fondamentale: molti grandi nomi sono ancora alla ricerca di una nuova sistemazione, e le manovre dei club si faranno sempre più serrate.

Il focus di Laudisa si sposta poi sui grandi club di Premier League, spesso protagonisti di operazioni milionarie. Il Liverpool, ad esempio, ha recentemente perfezionato l’acquisto di Ekitike, un movimento che ha avuto ripercussioni dirette sul futuro di un altro attaccante. Ancora più significativa l’operazione del Manchester United, che ha investito ben 150 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Bryan Mbeumo e Matheus Cunha. Questi acquisti di peso hanno inevitabilmente creato un effetto domino, rendendo disponibili giocatori di alto profilo.

È proprio da queste mosse che si evince la disponibilità sul mercato di tre pezzi pregiati: Darwin Nunez dal Liverpool, Joshua Zirkzee, e Rasmus Hojlund. Laudisa è chiaro nel sottolineare che questi tre attaccanti di caratura internazionale sono ora “in cerca di una nuova casa”. Questo terzetto, per le sue caratteristiche tecniche e il potenziale, rappresenta un’opportunità ghiotta per molti club alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo.

E proprio qui entra in gioco il Milan. Con Igior Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il club rossonero è alla ricerca di profili di spessore per rafforzare l’attacco e consolidare le proprie ambizioni. È di vitale importanza sottolineare come proprio Nunez, Zirkzee e Hojlund siano finiti nel mirino del Milan. La dirigenza rossonera, guidata da Tare, sta attentamente valutando le opzioni, consapevole che l’arrivo di uno di questi attaccanti potrebbe rappresentare la chiave di volta per la prossima stagione.

Ma il caso più clamoroso, secondo Laudisa, si trova proprio in Italia: Dusan Vlahović. L’attaccante serbo, ormai “separato in casa con la Juve”, è un nome che farebbe comodo a tanti club e il Milan non fa eccezione. La sua situazione è particolarmente interessante, data la sua comprovata capacità realizzativa e la sua esperienza nel campionato italiano. L’eventuale disponibilità di Vlahović renderebbe il mercato degli attaccanti ancora più elettrizzante e ricco di possibili colpi di scena, con il Milan che, monitora attentamente ogni sviluppo, pronto a cogliere l’occasione giusta per rinforzare il proprio reparto offensivo sotto la guida di Allegri e le strategie di Tare. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quali di questi talenti offensivi vestiranno la maglia rossonera.