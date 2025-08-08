Calciomercato Milan, quale attaccante prenderà Igli Tare? Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione

Calciomercato Milan, quale attaccante prenderà Igli Tare? Luca Marcetti ha fatto il punto della situazione. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus rimane incerto, una situazione che tiene col fiato sospeso anche il Milan, da tempo interessato all’attaccante serbo. La questione, come sottolineato da Luca Marchetti, è strettamente legata alla strategia di mercato dei bianconeri, che puntano a un’importante opera di sfoltimento della rosa.

La Juventus ha un’enorme mole di giocatori “fuori progetto” o ai margini, con un costo annuale tra ammortamenti e ingaggi che si avvicina ai 100 milioni di euro. Per questo motivo, il club ha stabilito una politica chiara: non più prestiti, ma solo cessioni definitive. Questa linea dura, però, si scontra con le difficoltà del mercato. Il caso di Vlahovic è emblematico. Nessun club, finora, si è avvicinato alle richieste della Juventus, sia per quanto riguarda il prezzo del cartellino sia per l’ingaggio monstre da 11 milioni netti a stagione percepito dal giocatore.

Nel frattempo, il Milan osserva attentamente la situazione, pronto a intervenire qualora i costi dovessero scendere. Tuttavia, il rischio per tutti è altissimo. La Juventus rischia di tenersi un giocatore che non rientra più nei piani tecnici, creando una situazione di stallo. Per Vlahovic c’è il pericolo di rimanere in un ambiente dove è ormai considerato un “separato in casa”. E il Milan, aspettando le condizioni ideali, corre il rischio di restare senza il centravanti desiderato, pur avendo alternative valide nella sua lista come Hojlund ed Embolo.