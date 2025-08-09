Calciomercato Milan, Tare pronto a chiudere il sesto colpo estivo! Visite mediche ad inizio settimana? Clamoroso aggiornamento

Calciomercato Milan, Igli Tare vuole chiudere il colpo Athekame nel fine settimana: lunedì o martedì le visite mediche del terzino?

Il calciomercato Milan è vicinissimo a chiudere un importante colpo di mercato: Athekame, promettente terzino destro dello Young Boys. Le trattative tra i due club si sono intensificate ieri sera, con l’obiettivo dichiarato di finalizzare l’accordo entro il weekend, permettendo al giocatore di raggiungere Milano all’inizio della prossima settimana. L’indiscrezione, riportata da Matteo Moretto, conferma le ambizioni del Diavolo di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Un rinforzo cruciale per la fascia destra

L’arrivo di Athekame risponde a un’esigenza chiara del Milan: quella di consolidare la corsia destra della difesa. Il giovane terzino, noto per la sua velocità, la sua abilità nel dribbling e la spinta offensiva, è considerato un prospetto di grande interesse nel panorama calcistico europeo. Le sue prestazioni con lo Young Boys, sia nel campionato svizzero che nelle competizioni europee, hanno attirato l’attenzione di diversi club, ma è il Milan che sembra aver sferrato l’accelerazione decisiva.

La trattativa, che si sta svolgendo a ritmi serrati, vede le due società lavorare per definire gli ultimi dettagli. L’obiettivo è sigillare l’intesa tra oggi e domani, in modo da permettere ad Athekame di effettuare le visite mediche e firmare il contratto già lunedì o martedì. Questo dimostra la chiara volontà del Milan di non perdere tempo e di integrare il giocatore il prima possibile negli schemi tattici del nuovo allenatore.

Tare e Allegri: l’impronta della nuova gestione

L’imminente arrivo di Athekame è un chiaro segnale della direzione intrapresa dalla nuova gestione del Milan, sotto la guida del Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri. Tare, con la sua comprovata esperienza nel scovare e valorizzare giovani talenti, ha individuato in Athekame il profilo ideale per rinforzare la squadra. La sua capacità di operare sul mercato con visione e rapidità sta già dando i primi frutti, dimostrando la determinazione del club a costruire una rosa competitiva e proiettata al futuro.

Anche Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera, avrà un ruolo fondamentale nell’integrazione di Athekame. Il tecnico livornese, noto per la sua abilità nel plasmare i giovani e valorizzarne le caratteristiche, potrà contare su un giocatore dalle grandi potenzialità, che si adatta perfettamente al suo stile di gioco orientato alla solidità difensiva ma anche alla proiezione offensiva degli esterni. La capacità di Allegri di lavorare sui singoli e sul collettivo sarà cruciale per far esprimere ad Athekame il suo massimo potenziale nel campionato italiano, uno dei più tattici e impegnativi d’Europa.

Aspettative e prospettive future

L’acquisto di Athekame rappresenta un tassello importante nel progetto di rinnovamento del Milan. Il club rossonero, sempre attento alle dinamiche del mercato e alla ricerca di opportunità, sta cercando di costruire una squadra in grado di competere su più fronti: in Serie A per lo Scudetto e nelle competizioni europee per raggiungere traguardi ambiziosi. L’investimento su un giovane talento come Athekame dimostra la fiducia nelle sue capacità di crescere e diventare un pilastro della squadra per i prossimi anni.

I tifosi rossoneri attendono con ansia l’ufficializzazione dell’affare, consapevoli che ogni nuovo innesto può contribuire a rendere il Milan sempre più forte e competitivo. L’entusiasmo attorno alla squadra è alto, e l’arrivo di Athekame, seppur ancora non ufficiale, alimenta le speranze di una stagione ricca di successi. Tutti gli occhi sono ora puntati sul weekend, nella speranza che l’accordo venga siglato e che Athekame possa presto indossare la gloriosa maglia rossonera.