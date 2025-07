Calciomercato Milan, Tare non vuole farsi trovare impreparato! Tutte le alternative a Jashari, due nomi clamorosi in lista

Calciomercato Milan, Igli Tare non vuole farsi trovare impreparato in caso di fumata nera sul fronte Jashari: tutte le alternative

Il calciomercato Milan intensifica gli sforzi per assicurarsi le prestazioni del centrocampista svizzero Ardon Jashari del Bruges. L’ultima offerta rossonera, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, si avvicina molto alla richiesta di 40 milioni di euro del club belga, che finora non ha mai mostrato aperture a ribassi. La proposta dettagliata del Milan ammonta a 38 milioni di euro totali, suddivisi in 33,5 milioni di parte fissa e 4,5 milioni di bonus considerati facilmente raggiungibili.

Questa, come sottolineato dal neo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, sarà l’ultima offensiva per il giovane talento. “Non andremo oltre”, ha dichiarato Tare in un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, evidenziando come la società ritenga di aver compiuto ogni sforzo possibile per portare Jashari in Serie A. Ora, la palla passa al club belga, con il Milan in trepidante attesa di una risposta.

Nel frattempo, la volontà del giocatore è chiara e inequivocabile. Jashari continua a ribadire il suo desiderio di trasferirsi in Italia, un segnale forte e distintivo. La sua determinazione è stata ulteriormente evidenziata dalla sua mancata convocazione per la partita di campionato di oggi contro il Genk, una chiara indicazione delle sue intenzioni e della sua posizione all’interno del club belga.

Le Alternative al Vaglio di Igli Tare: Un Piano B Robusto

Nonostante la forte spinta per Jashari, il Milan, con la sua nuova guida tecnica sotto la direzione dell’allenatore Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare, non intende farsi trovare impreparato. Consapevole che il Bruges potrebbe rimanere irremovibile e respingere anche questa ultima e significativa offerta, Tare sta lavorando sottotraccia per mantenere vivi i contatti con altri centrocampisti presenti nella lista degli obiettivi rossoneri. Questi nomi, al momento, sono considerati alternative concrete allo svizzero.

Uno dei profili che riscuote maggiore interesse è Javi Guerra, talentuoso classe 2003 del Valencia. Il giovane spagnolo ha intelligentemente messo in stand-by una proposta di rinnovo contrattuale, segno evidente del suo interesse per le future mosse del Milan. Altri nomi in fase di attenta valutazione sono Tyler Adams (1999) del Bournemouth e Carney Chukwuemeka (2003) del Chelsea. Quest’ultimo, rientrato dal prestito al Dortmund, era già stato un obiettivo del Milan in precedenti sessioni di mercato, indicando un interesse di lunga data.

Occhio alla Serie A: Nomi Noti per Soluzioni Low Cost

Il calciomercato del Milan non si limita solo all’estero. Il club rossonero sta monitorando con attenzione anche la pista italiana, con due nomi in particolare che potrebbero rappresentare soluzioni interessanti. Weston McKennie può lasciare la Juventus ed è già stato accostato ai rossoneri. Nonostante si fosse parlato anche di una possibile ipotesi di scambio tra McKennie e Bryan Cristante della Roma, al momento non c’è nulla di concreto su questo fronte.

Proprio il centrocampista Bryan Cristante, classe ’95 e cresciuto nel settore giovanile rossonero, potrebbe diventare un’idea low cost di mercato nel caso in cui le altre alternative non dovessero concretizzarsi. È fondamentale specificare, tuttavia, che al momento non c’è stato nessun tipo di contatto e il Milan non sta attivamente pensando a Cristante. Tuttavia, se tra un mese la squadra dovesse ancora presentare un vuoto in quella zona cruciale del campo, la sua acquisizione potrebbe diventare un’idea dell’ultim’ora, a dimostrazione della flessibilità e della strategia a lungo termine del club rossonero sotto la gestione di Tare e Allegri.

La fase attuale del mercato del Milan è quindi intensa e dinamica, con il club che sta cercando di rafforzare il proprio centrocampo con giocatori di qualità e prospettiva, mantenendo sempre un occhio attento alle opportunità che possono presentarsi.