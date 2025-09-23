Calciomercato Milan, Tare fa felice Allegri? Super colpo a gennaio, l’ultima indiscrezione non lascia dubbi. Cosa succede

Calciomercato Milan, Igli Tare può regalare Federico Chiesa a Massimiliano Allegri già a gennaio: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Il calciomercato Milan è pronto a infiammare la sessione invernale del calciomercato, puntando a un colpo di assoluto prestigio per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Transfer News Live, la dirigenza rossonera sta lavorando a una clamorosa offerta per riportare in Serie A il campione d’Europa Federico Chiesa, attualmente in forza al Liverpool. Un’operazione che, se andasse in porto, aggiungerebbe qualità e imprevedibilità all’attacco del Diavolo.

La notizia, che sta facendo il giro del web, parla di un’offerta di 5 milioni di euro che il Milan si appresta a presentare ai Reds. Un costo apparentemente basso per un giocatore del suo calibro, ma che riflette la sua attuale situazione a Liverpool, dove il classe ’97 non è riuscito a imporsi sotto la guida del tecnico Arne Slot. Dopo due anni in Premier League, l’esterno italiano ha espresso la sua chiara volontà di tornare in Italia e, in particolare, di riabbracciare il suo ex allenatore Massimiliano Allegri, oggi alla guida del Milan.

Un legame speciale con il tecnico Allegri e l’ostacolo ingaggio

Il legame tra Chiesa e Allegri è un fattore cruciale che potrebbe sbloccare l’intera trattativa. L’allenatore livornese ha sempre avuto un rapporto di stima e fiducia con l’attaccante, avendolo valorizzato al massimo durante il loro periodo insieme alla Juventus. La possibilità di lavorare di nuovo insieme è una prospettiva estremamente allettante per il giocatore, che vede nel Milandi Allegri la destinazione ideale per rilanciarsi e ritrovare il suo smalto migliore. Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, starebbe lavorando senza sosta per limare ogni dettaglio e portare a termine l’affare.

Nonostante l’apertura del giocatore e la potenziale cifra di acquisto abbordabile, l’ostacolo più grande resta l’altissimo ingaggio di Chiesa, che percepisce circa 7,5 milioni di euro a stagione, una cifra ben superiore al tetto salariale fissato dalla società rossonera. Per superare questa barriera, la dirigenza milanista, guidata da Igli Tare, sta studiando una soluzione creativa: spalmare lo stipendio su un contratto a più lunga scadenza. Questa mossa consentirebbe al Milan di distribuire il costo nel tempo, rendendo l’operazione sostenibile dal punto di vista economico.

L’arrivo di Federico Chiesa offrirebbe ad Allegri una preziosa alternativa nel reparto avanzato. La sua versatilità è un punto di forza: può agire su entrambe le fasce, fungendo da vice Rafael Leao a sinistra o da concorrente di Christian Pulisic a destra, oppure essere impiegato come seconda punta. Il suo talento e la sua capacità di saltare l’uomo e trovare la via del gol lo renderebbero un’arma letale per il Milan nella lotta per il titolo. Nonostante le difficoltà, la trattativa per Chiesa sembra essere ben avviata e il Diavolo è pronto a fare tutto il possibile per aggiudicarsi le prestazioni del campione italiano.