Calciomercato Milan, Vlahovic e la dirigenza sono ai ferri corti e Allegri e Tare hanno le idee chiare: cosa sta succedendo. Le ultimissime

Dušan Vlahović è al centro di una tempesta contrattuale con la Juventus, una situazione che lo rende l’obiettivo numero uno per l’attacco del Milan di Max Allegri. Il centravanti serbo, il cui contratto scade nel 2026 e che percepisce un ingaggio di 12 milioni di euro, sembra sempre più in rotta con la società bianconera, alimentando le speranze rossonere.

La questione legata al suo elevato stipendio e la scadenza del contratto tra poco più di un anno pongono la Juventus in una posizione delicata. Rinnovare a cifre così alte o cedere il giocatore per non perderlo a parametro zero sono le due strade, entrambe complesse. Questa incertezza sul suo futuro lo rende un pezzo pregiato sul mercato, e il Milan è pronto a cogliere l’occasione.

Il desiderio di Allegri di avere Vlahović è noto. L’allenatore, che lo ha già avuto alle sue dipendenze alla Juventus, lo considera il profilo ideale per il suo attacco. La potenza fisica, la capacità di finalizzazione e la presenza in area di rigore del serbo si sposerebbero perfettamente con il tipo di gioco che Allegri intende implementare nel nuovo Milan. Vlahović rappresenterebbe il “numero 9” di peso, in grado di garantire un elevato numero di gol e di fare reparto da solo, caratteristiche che spesso sono mancate ai rossoneri nelle ultime stagioni.

Per il Milan, l’operazione Vlahović sarebbe un investimento significativo, non solo in termini di cartellino ma anche di ingaggio. Tuttavia, la possibilità di assicurarsi un attaccante di tale calibro, se la situazione con la Juventus dovesse precipitare, è un’occasione da non perdere. La finestra di mercato estiva si preannuncia caldissima, con il futuro di Vlahović che sarà uno dei temi più discussi. La volontà del giocatore di cambiare aria, unita all’insistenza di Allegri, potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa e portare il bomber serbo a San Siro.