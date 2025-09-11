Calciomercato Milan, Tare in soccorso di Allegri! A gennaio rinforzi certi, arriverà questo profilo a Milanello

Calciomercato Milan, Igli Tare va in soccorso di Massimiliano Allegri: a gennaio arriverà sicuramente un difensore centrale

Dalla delusione di una sconfitta inattesa con la Cremonese alla confortante vittoria di Lecce, il Milan si prepara a tornare a San Siro con l’obiettivo di conquistare il suo primo successo in campionato. La terza giornata di Serie A presenta un ostacolo non da poco: il Bologna di Vincenzo Italiano.

Le sfide di Allegri e le incognite sulla formazione

Il neo-allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, si trova a fare i conti con diverse incognite. L’infortunio di Rafael Leao, subito in Coppa Italia, lo terrà probabilmente fuori dai giochi, e l’assenza del portoghese rappresenta un duro colpo per l’attacco rossonero.

Una rosa “corta”: il Milan valuta i rinforzi

Le problematiche legate agli infortuni mettono in luce una questione già ampiamente discussa: la presunta “corta” rosa del calciomercato Milan. Escludendo i tre portieri, i giocatori di movimento sono solo 21, un numero insufficiente per coprire adeguatamente ogni ruolo, specialmente in una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa. È per questo motivo che non è da escludere un intervento sul mercato nella prossima finestra di gennaio, come riportato anche da Calciomercato.it. Il nuovo direttore sportivo del club, Igli Tare, sta già valutando le possibili opzioni per rinforzare la squadra.

Obiettivo: difensori e fasce laterali

La priorità sembrano essere le corsie laterali e, più in generale, il reparto difensivo, nonostante la versatilità di alcuni giocatori. Bartesaghi, ad esempio, può ricoprire sia il ruolo di vice-Estupinan che di vice-Pavlovic, ma il Milan potrebbe comunque cercare un nuovo esterno sinistro di ruolo. Le recenti prestazioni di Estupinan non hanno convinto appieno la dirigenza, e il giovane Athekame è stato spesso superato nelle gerarchie da Musah, poi ceduto all’Atalanta.

La dirigenza, sotto la guida di Tare, sta valutando diversi nomi. Tra i più interessanti c’è Javi Galan, un esperto terzino sinistro dell’Atletico Madrid il cui contratto scade a fine stagione. Il giocatore potrebbe essere disponibile a un prezzo vantaggioso già a gennaio. Un’altra opportunità è Tyrell Malacia, un esterno olandese che sembra non rientrare più nei piani del Manchester United. Resta vivo anche il nome di Miguel Gutierrez, mentre un’attenzione particolare va a Niccolò Fortini della Fiorentina, un giovane talento legato alla scuderia di Paolo Busardò, figura ben nota nell’ambiente milanista.

Ma le ricerche non si limitano ai terzini. Il Milan ha anche un occhio di riguardo per Joe Gomez, il difensore del Liverpool . Il giocatore inglese era stato molto vicino a un trasferimento in rossonero durante la fine del mercato estivo e non è una prima scelta per la sua attuale squadra. La sua duttilità e la sua esperienza potrebbero essere estremamente utili a un reparto che ne ha bisogno. Visto che l’inglese aveva già dato il suo “sì” al Milan, il suo profilo è tutt’altro che da scartare. Un suo eventuale arrivo potrebbe consolidare la posizione di Bartesaghi come vice-Estupinan.