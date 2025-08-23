Calciomercato Milan, Allegri è pronto a riabbracciare Demiral: trattativa possibile per questo motivo. Calciatore decisivo. Le ultimissime

Il mercato del Milan potrebbe non chiudersi con l’attaccante. Mentre la dirigenza, con il DS Igli Tare in prima linea, valuta la situazione di Musah e Chukwueze, il Corriere dello Sport rivela che il club rossonero sta monitorando attentamente il reparto difensivo, con un nome in particolare che emerge tra le possibili occasioni degli ultimi giorni. Con gli addii in vista che potrebbero aprire spazio a nuove entrate, l’attenzione si sposta su un tassello che Massimiliano Allegri sembra desiderare per completare la sua rosa.

La difesa rossonera, infatti, potrebbe aver bisogno di un’ulteriore rinforzo. Allegri ha attualmente a disposizione quattro centrali per la sua struttura tattica, ma un innesto di qualità e spessore numerico non sarebbe affatto sgradito. A tal proposito, il nome che sta prendendo piede è quello di Merih Demiral, difensore turco classe 1998. Nonostante non abbia mai incrociato il tecnico livornese alla Juventus, il profilo di Demiral risponde perfettamente alle esigenze rossonere: giovane ma con già una solida esperienza in Serie A con le maglie di Sassuolo e Atalanta.

Il suo arrivo non sarebbe semplice, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. Attualmente sotto contratto con l’Al-Ahli, Demiral ha espresso chiaramente il desiderio di lasciare il campionato arabo per tornare in Europa. La stagione che porta al Mondiale negli USA è un fattore cruciale per lui, e il richiamo della Serie A e di un club ambizioso come il Milan è forte. La trattativa si preannuncia complessa, ma il lavoro di Tare e la volontà di Allegri di rinforzare la squadra potrebbero aprire la strada a un colpo di mercato che andrebbe a blindare ulteriormente la retroguardia rossonera per una stagione ricca di obiettivi.