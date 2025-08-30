Calciomercato Milan, Tare sonda l’alternativa di Akanji: contatti continui con il Liverpool per questo giocatore. Le ultimissime sui rossoneri

In una fase frenetica delle ultime 72 ore di calciomercato, il Milan continua a sondare diverse piste per rinforzare la difesa, un’area del campo che il tecnico Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare vogliono assolutamente puntellare. Sebbene Manuel Akanji del Manchester City resti l’obiettivo principale, la trattativa con il club inglese si è rivelata complessa, spingendo la dirigenza rossonera a cercare alternative valide.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, una delle nuove opzioni valutate dai rossoneri è Joe Gomez del Liverpool. Il difensore inglese, classe 1997, rappresenta un profilo di alto livello, in grado di ricoprire più ruoli nella retroguardia e con una solida esperienza in Premier League e nelle coppe europee.

L’interesse per Gomez nasce dalla sua versatilità e dalle sue caratteristiche fisiche e tecniche, che lo rendono un candidato ideale per il sistema di gioco di Allegri. Il Milan sta esplorando la fattibilità di un’operazione che non si preannuncia facile, dato che il Liverpool considera il giocatore un elemento importante della propria rosa. Tuttavia, i rossoneri sperano che la volontà del giocatore possa fare la differenza, qualora si rendesse conto di poter trovare più spazio e centralità nel progetto del Milan.

La pista Gomez si aggiunge a quella di Akanji e ad altri nomi, dimostrando che il Milan è determinato a chiudere il mercato con l’acquisto di un difensore di spessore. Le prossime ore saranno decisive per capire se una delle trattative potrà concretizzarsi, regalando ad Allegri il rinforzo tanto atteso.