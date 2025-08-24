Calciomercato Milan, Tare stringe i tempi! Incontro in sede con l’agente, l’attaccante è vicinissimo a Milanello

Calciomercato Milan, Igli Tare stringe i tempi per Conrad Harder: incontro con l’agente del calciatore in sede. Ultime

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia più bollente che mai. Con l’ufficializzazione di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore, la società rossonera è pronta a dare il via a una rivoluzione in questi ultimi giorni di agosto che punta a riportare il club ai vertici del calcio italiano. A confermare questa direzione strategica è un incontro cruciale avvenuto a Casa Milan, che ha rivelato le mosse e i nomi caldi sul taccuino della dirigenza.

Secondo le informazioni esclusive fornite da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky Sport, un vertice si è tenuto oggi presso la sede del club. A questo incontro erano presenti i due nuovi uomini chiave della società: il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri. Ma la presenza che ha acceso i riflettori su questo summit è stata quella dell’agente di un giovane talento, Conrad Harder.

Chi è Conrad Harder? Si tratta di un promettentissimo attaccante danese di soli 20 anni, attualmente in forza allo Sporting Lisbona. Il suo profilo rispecchia perfettamente la nuova filosofia del Milan: puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita, capaci di coniugare qualità tecnica, potenziale fisico e una grande fame di affermarsi a livello internazionale. Non è un segreto che il Milan stia cercando un erede a lungo termine per l’attacco, e il nome di Harder sembra essere in cima alla lista.

L’interesse per Harder non è casuale. Le sue prestazioni in Portogallo hanno attirato l’attenzione di numerosi club europei, ma il Milan, forte del suo nuovo assetto dirigenziale, sembra avere una marcia in più. La presenza del suo agente al tavolo con Tare e Allegri non è solo un segnale, ma una chiara indicazione che le trattative sono già in una fase avanzata. Tare, con la sua vasta esperienza nel scouting e nella gestione dei talenti emergenti, e Allegri, che ha sempre saputo valorizzare i giocatori con le giuste caratteristiche, sembrano il duo perfetto per portare a termine questa operazione.

L’arrivo di Allegri al Milan è visto come un ritorno al passato glorioso, ma con uno sguardo rivolto al futuro. Il tecnico toscano, noto per la sua disciplina e la sua capacità di costruire squadre solide e vincenti, avrà il compito di plasmare un Milan giovane ma allo stesso tempo competitivo fin da subito. Igli Tare, dal canto suo, avrà la responsabilità di scovare i rinforzi giusti e di costruire una rosa equilibrata e di alto livello.

L’incontro di Casa Milan non è stato solo un’occasione per discutere di Harder. Ha rappresentato il primo passo concreto del nuovo corso rossonero. Un segnale forte e chiaro al mondo del calcio: il Milan è tornato a essere un protagonista del mercato. L’obiettivo è chiaro: non solo acquistare, ma investire su giocatori che possano garantire un futuro brillante. Con Tare e Allegri al timone, il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con la speranza di tornare a lottare per i titoli più prestigiosi.