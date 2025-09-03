Calciomercato Milan, il lavoro di Tare non è finito! Due esuberi ancora da piazzare, cosa può succedere nei prossimi giorni

Calciomercato Milan, Tare continua a lavorare sulle uscite degli esuberi: sistemazione da ricercare per Vos e Yacine Adli

Il calciomercato estivo si è concluso in Italia, ma per il Milan il lavoro non è ancora finito. Con le sessioni di mercato ancora aperte in alcuni campionati, il club rossonero, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, sta cercando una soluzione per due giocatori che non rientrano nei piani del neo-allenatore Massimiliano Allegri: il giovane olandese Silvano Vos e il trequartista francese Yacine Adli. La notizia, riportata da Matteo Moretto, conferma che il calciomercato Milan ha tempo fino a metà settembre per trovare una destinazione adeguata per entrambi.

Le strategie di calciomercato di Tare

L’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan ha segnato un cambio di rotta nella gestione sportiva del club. Forte dell’esperienza accumulata alla Lazio, Tare è noto per la sua capacità di individuare talenti e, al contempo, di gestire operazioni di uscita complesse. In questo frangente, la sua missione è duplice: liberare spazio nel monte ingaggi e permettere a giocatori con poco minutaggio di trovare una piazza dove crescere. Silvano Vos e Yacine Adli sono i nomi in cima alla lista. Per il Milan è fondamentale alleggerire la rosa, garantendo a Allegri di lavorare con un gruppo più snello e concentrato sugli obiettivi stagionali.

La situazione di Yacine Adli

Yacine Adli è arrivato al Milan con grandi aspettative, ma non è mai riuscito a imporsi in modo continuativo. Il suo talento è indiscutibile, ma la concorrenza a centrocampo è molto agguerrita e il ruolo che Allegri ha in mente per lui non è ancora chiaro. Per questo, una sua cessione sembra la soluzione più logica per tutti. L’obiettivo del Milan è trovare un club che possa garantirgli continuità, permettendogli di acquisire quell’esperienza e quella fiducia che gli sono mancate finora.

Il futuro di Silvano Vos

Per quanto riguarda Silvano Vos, la sua situazione è diversa. Acquistato dall’Ajax come uno dei giovani più promettenti del panorama europeo, Vos ha avuto poche occasioni per mostrare le sue qualità. Il centrocampo del Milan, infatti, è ricco di opzioni di alto livello e per un giovane come lui è difficile trovare spazio. L’ipotesi più probabile è un prestito, forse in un campionato come la Eredivisie o la Ligue 1, dove potrebbe giocare con continuità e misurarsi a un livello competitivo. Tare e il Milan puntano a valorizzarlo al massimo, affinché possa diventare un pilastro del futuro rossonero. La finestra di mercato aperta in alcuni paesi offre al Milan la possibilità di chiudere questa operazione in tempi brevi. Il tempo stringe, ma la fiducia nella capacità di Tare di trovare una soluzione è alta.

Le sfide di Allegri e il nuovo Milan

Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera, ha subito messo in chiaro le sue priorità. Una rosa con troppi elementi non è funzionale al suo modo di lavorare e, per questo, le uscite di Vos e Adli sono considerate essenziali. Allegri vuole una squadra compatta, in grado di esprimere il suo calcio fatto di solidità e concretezza. La gestione di questa fase finale del mercato, con le cessioni ancora da definire, sarà un banco di prova importante per il nuovo tandem dirigenziale formato da Igli Tare e Massimiliano Allegri. L’obiettivo è chiaro: liberare risorse e giocatori per affrontare al meglio la stagione e puntare a traguardi importanti.