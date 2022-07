Calciomercato Milan: Tanganga dice sì. Si avvicina il colpo in difesa che dovrebbe arrivare dal Tottenham

Come scrive Tuttosport, per quanto riguarda la difesa, nelle ultime ore il Milan ha intensificato i contatto con il Tottenham per Japhet Tanganga.

Il difensore ha aperto alla soluzione rossonera e nelle prossime ore potrebbe arrivare la definizione dell’operazione. Il giocatore occuperebbe uno slot per gli extracomunitari.