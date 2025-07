Calciomercato Milan, Taibi parla chiaro: Champions League possibile solo a queste condizioni

Calciomercato Milan, Massimo Taibi, ex portiere rossonero, ha parlato delle mosse di Tare e delle prospettive della squadra di Allegri

L’ex portiere del Milan, Massimo Taibi, ha offerto una lucida analisi sulla situazione attuale dei rossoneri ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le sue dichiarazioni si concentrano sul calciomercato ancora in fase di decollo e sulle prime indicazioni tattiche del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Taibi non le manda a dire, evidenziando criticità ma anche potenziali margini di miglioramento per il Diavolo.

Mercato: Un Ritardo Preoccupante ma Non Irreparabile

Secondo Taibi, il calciomercato Milan è indubbiamente in ritardo nelle operazioni di mercato. “Secondo me il Milan è in ritardo, ma non è ancora così grave”, ha affermato l’ex rossonero. Un giudizio che riflette la preoccupazione di molti tifosi, che vedono le altre big di Serie A muoversi con maggiore decisione. Tuttavia, Taibi riconosce il lavoro del nuovo tecnico: “Devo dire che Allegri sta facendo un buon lavoro, ma questa squadra va migliorata”. L’arrivo di Allegri in panchina ha portato nuove dinamiche, ma la sua impronta tattica necessita di essere supportata da innesti di qualità.

Il riferimento al nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, è un altro punto chiave dell’analisi di Taibi. “Anche Tare lo vedo dentro al progetto, è sempre stato abituato a lavorare anche con budget bassi“. Questa osservazione suggerisce che, nonostante le limitate risorse economiche spesso associate alla gestione di Tare in passato, l’esperienza del dirigente albanese potrebbe rivelarsi preziosa per scovare talenti e costruire una rosa competitiva con un occhio al bilancio. La capacità di Tare di operare in contesti simili potrebbe essere un vantaggio per un Milan che cerca di rinforzarsi senza compiere follie finanziarie. Ma basterà l’abilità di Tare e l’esperienza di Allegri?

Lotta Scudetto: La Top 4 È un Obiettivo Reale, Ma il Titolo Ancora Lontano

Quando si parla di obiettivi in Serie A, Taibi si mostra realistico. “Vedendo così la situazione delle altre, il Milan potrebbe arrivare nelle prime quattro, ma come ho detto prima deve mettere profili importanti dentro la squadra, e ad oggi non ce ne sono tanti”. L’accesso alla Champions League sembra essere un traguardo più concreto rispetto alla lotta per lo scudetto. Per raggiungere la Top 4, il Milan avrà bisogno di innesti di spessore, giocatori in grado di fare la differenza e alzare il livello tecnico e qualitico della rosa. Senza questi acquisti mirati, la competizione si farà dura.

L’ex portiere non si illude sulla possibilità che il Milan possa emulare l’impresa del Napoli nella scorsa stagione, quando i partenopei hanno sorpreso tutti conquistando il titolo. “Il Milan potrebbe lottare come ha fatto il Napoli, ma al momento non ci credo“. Le parole di Taibi sono un monito chiaro: per sognare in grande, il Milan deve dimostrare ambizione sul mercato e non solo. La differenza tra lottare per la Champions League e puntare allo scudetto è un divario che solo investimenti mirati e una programmazione attenta possono colmare. Il tempo stringe, e il Milan è chiamato a dare risposte concrete sul campo e sul mercato per non deludere le aspettative dei suoi tifosi. Sarà in grado il tandem Allegri-Tare di operare i giusti innesti? Solo il tempo ce lo dirà.