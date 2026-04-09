Calciomercato Milan, svolta in arrivo: cambio di filosofia, questi profili non sono più un tabù

Calciomercato Milan, cambia la filosofia in casa rossonera: apertura totale all’ingaggio di calciatore ultratrentenni

La filosofia societaria del Milan sta vivendo una metamorfosi profonda in questo 2026. Se fino a poco tempo fa la linea guida di RedBird imponeva un veto quasi assoluto sui contratti a lungo termine per i calciatori che avevano superato la soglia dei trent’anni, oggi la realtà dei fatti ha costretto la dirigenza a una revisione strategica.

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Come evidenziato da Gozzini su Gazzetta.it, la necessità di mantenere un’elevata competitività internazionale e le rinnovate ambizioni del club hanno reso gli “over 30” non più un peso economico, ma una risorsa tecnica e carismatica indispensabile.

Calciomercato Milan tra esperienza e futuro: i casi Modrić e Tomori

Il cambio di rotta è evidente nelle manovre di mercato e nei rinnovi contrattuali portati avanti da Furlani e Tare. L’esempio lampante è rappresentato da Luka Modrić: il fuoriclasse croato, fulcro del centrocampo di Massimiliano Allegri, si avvia verso un rinnovo annuale (con opzione per il 2027) nonostante i 40 anni suonati, proprio perché la sua leadership è considerata fondamentale per la crescita dei giovani come Jashari.

Allo stesso modo, la volontà di blindare Fikayo Tomori con un contratto fino al 2030 dimostra come il club sia ora disposto a investire su base pluriennale su profili che garantiscano solidità e appartenenza, indipendentemente dall’età anagrafica al termine del vincolo.

Questa nuova strategia punta a un mix equilibrato: il talento fresco di profili come Santiago Castro o Bartesaghi affiancato alla saggezza tattica di giocatori esperti del calibro di Goretzka, obiettivo dichiarato per l’estate, per evitare che la squadra manchi di riferimenti nei momenti chiave della stagione.