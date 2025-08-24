Calciomercato Milan, clamorosa svolta nel futuro di Rabiot! C’entra De Zerbi, Tare completamente spiazzato

Calciomercato Milan, arriva la clamorosa svolta nel futuro di Adrien Rabiot: Roberto De Zerbi punta a reintegrare il centrocampista

Il mercato Milan estivo si anima con un colpo di scena che potrebbe ridefinire le strategie di diverse big europee. Il protagonista è Adrien Rabiot, il centrocampista francese che sembrava destinato a lasciare il Marsiglia dopo una stagione travagliata. Le recenti dichiarazioni del nuovo tecnico marsigliese, Roberto De Zerbi, hanno però riaperto uno scenario inaspettato, gettando nello scompiglio il Milan, che era in prima linea per accaparrarsi il giocatore.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, De Zerbi ha mostrato una sorprendente apertura verso la possibile permanenza di Rabiot. Nonostante le tensioni e le dichiarazioni infuocate che hanno caratterizzato le ultime settimane, e persino una rissa che ha scosso l’ambiente, l’ex tecnico del Brighton ha deciso di tenere la porta aperta. Questa mossa rivela la volontà di De Zerbi di puntare su un giocatore di grande talento e esperienza internazionale, nonostante le difficoltà caratteriali emerse in passato. La sua filosofia, improntata al calcio propositivo e al recupero dei giocatori, potrebbe vedere in Rabiot una risorsa preziosa per il suo nuovo progetto al Marsiglia.

Il Milan Alla Finestra: Musah Nello Scambio?

In Italia, la notizia è stata accolta con grande attenzione, specialmente in casa Milan. I rossoneri, guidati dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal neo-allenatore Massimiliano Allegri, avevano individuato in Rabiot il rinforzo ideale per il centrocampo. Il suo profilo si sposa perfettamente con le esigenze tattiche di Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus e ne conosce bene le qualità e le potenzialità. L’arrivo di Rabiot avrebbe rappresentato un’iniezione di qualità e fisicità nel reparto nevralgico della squadra, un tassello fondamentale per affrontare la prossima stagione e puntare a obiettivi ambiziosi.

L’interesse del Milan è strettamente legato alla possibile cessione di un altro centrocampista: Yunus Musah. Il giovane statunitense non ha convinto pienamente e potrebbe essere sacrificato per finanziare l’acquisto di un giocatore più esperto e pronto come Rabiot. Questa potenziale mossa di mercato dimostra la volontà del Milan di agire con decisione per migliorare la rosa e mettere a disposizione di Allegri i giocatori più adatti al suo sistema di gioco.

Scenario Incerto: Cosa Succederà?

Ora la situazione si fa intricata. La decisione finale spetterà a Rabiot e al Marsiglia, che dovrà valutare se le condizioni per una prolungata convivenza sono realmente presenti. Il Milan resta in agguato, pronto a inserirsi qualora i rapporti dovessero nuovamente incrinarsi. L’incertezza regna sovrana e ogni giorno può portare a un ribaltone. Il futuro di Adrien Rabiot è uno dei temi più caldi di questo calciomercato, e l’esito finale dipenderà da una serie di fattori imprevedibili: la volontà del giocatore, le esigenze tattiche di De Zerbi e la determinazione del Milan e del neo-direttore sportivo Tare di portare a termine un’operazione di spessore. Tutti gli occhi sono puntati su Marsiglia e Milano, in attesa di capire quale sarà la prossima mossa in questo avvincente gioco di scacchi del mercato calcistico.