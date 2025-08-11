Calciomercato Milan, resiste la suggestione Vlahovic! Svolta in arrivo? L’aggiornamento avvicina il serbo a Milanello

Calciomercato Milan, sul taccuino di Tare resiste la suggestione legata al nome di Dusan Vlahovic: nuovo contatto in settimana

Come riportato da La Stampa, il futuro di Dusan Vlahovic si conferma uno dei temi più incandescenti del calciomercato estivo della Juventus. L’attaccante serbo è al centro di un vero e proprio braccio di ferro, con il Milan che ha intensificato notevolmente i contatti per accaparrarsi le sue prestazioni. Si attende con grande fermento un incontro decisivo questa settimana tra gli agenti del giocatore e la dirigenza rossonera, capitanata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare.

Il calciomercato Milan, sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, vede in Vlahovic il profilo ideale per rinforzare un attacco che necessita di una punta di diamante capace di garantire gol e leadership. Tuttavia, a Via Aldo Rossi sono perfettamente consapevoli che la trattativa con la Juventus non sarà affatto semplice, soprattutto in virtù della elevatissima valutazione che il club bianconero continua a fare del suo numero 9. La Juventus non ha alcuna intenzione di svendere il suo prezioso asset e si siederà al tavolo delle trattative solo di fronte a offerte ritenute congrue con il valore del calciatore.

La posizione della Juventus è cristallina: una eventuale cessione di Vlahovic non è categoricamente esclusa, ma dovrà avvenire esclusivamente alle condizioni economiche e strategiche ritenute soddisfacenti dalla dirigenza bianconera. L’addio del centravanti serbo, infatti, rappresenterebbe una mossa finanziaria e strategica cruciale per reperire i fondi necessari a finanziare altre operazioni di mercato in entrata. In cima alla lista dei desideri della Vecchia Signora c’è Randal Kolo Muani del Paris Saint-Germain, individuato come il primo obiettivo per rinforzare l’attacco. Il talentoso attaccante francese ha già rispedito al mittente le proposte di Newcastle, Tottenham e club dell’Arabia Saudita, ribadendo con fermezza la sua volontà di approdare a Torino. La sua predilezione per la maglia bianconera potrebbe facilitare la trattativa, ma l’operazione dipende strettamente dalla cessione di Vlahovic.

Vlahovic al Milan: Uno Snodo Cruciale per le Mosse Bianconere

La settimana che si apre si preannuncia decisiva per il futuro di Vlahovic e, di conseguenza, per le strategie di mercato della Juventus. Da un lato, il Milan di Igli Tare e Allegri è pronto a mettere sul piatto un’offerta concreta, cercando magari di includere contropartite tecniche per abbassare l’esborso economico. Questa strategia potrebbe includere giocatori che interessano alla Juventus o che potrebbero sbloccare altre operazioni per i bianconeri. Dall’altro, la Juventus resta vigile e attende con interesse di capire se da Milano arriveranno cifre in grado di far vacillare le proprie certezze economiche e progettuali. Ogni milione in più o in meno potrebbe fare la differenza in questa complessa operazione.

Parallelamente, sul fronte delle uscite, la Juventus sta lavorando intensamente per piazzare altri esuberi e alleggerire il monte ingaggi. Il Nottingham Forest mantiene vivo un forte interesse per Douglas Luiz, mentre il Napoli continua a monitorare con attenzione Fabio Miretti. Tuttavia, nessuna delle proposte finora pervenute per questi giocatori ha incontrato pienamente le richieste bianconere, rendendo la questione Vlahovic ancora più centrale per reperire le risorse necessarie a finanziare i desideri del tecnico Tudor.

Se il trasferimento di Vlahovic al Milan dovesse concretizzarsi, la Juventus potrebbe agire rapidamente per chiudere l’affare Kolo Muani e, allo stesso tempo, investire significativamente anche sul centrocampo, un reparto che necessita di nuovi innesti di qualità. Tra i nomi che piacciono maggiormente alla dirigenza bianconera figurano Matt O’Riley del Brighton e Franck Kessié dell’Al Ahli, entrambi profili che potrebbero garantire esperienza, dinamismo e fisicità al centrocampo juventino. In caso contrario, ovvero se Vlahovic dovesse rimanere a Torino, l’allenatore Tudor si ritroverebbe con un attacco che vedrebbe ancora il serbo al centro del progetto, affiancato da Jonathan David e con la possibilità di inserire nuovi innesti solo tramite altre cessioni importanti.

L’asse Torino-Milano, dunque, si prepara a diventare bollente come non mai. Il destino di Dusan Vlahovic può cambiare radicalmente in pochi giorni, influenzando in modo diretto e profondo tutta la strategia di mercato della Juventus. I tifosi bianconeri e rossoneri sono in trepidante attesa per capire come si evolverà questa intricata e affascinante vicenda di calciomercato.