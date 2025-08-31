Calciomercato Milan, Pellegrini colpo last minute? Tentativo concreto ma c’è un ostacolo importante da superare

Calciomercato Milan, Lorenzo Pellegrini potrebbe essere il colpo last minute del club rossonero: al momento c’è l’ostacolo ingaggio

La quiete dopo la tempesta, o forse, la quiete prima di un’altra tempesta. La notizia che ha scosso il mondo del calcio è la possibilità di un addio tra Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, e la sua squadra del cuore. Un’indiscrezione di mercato, lanciata dal giornalista Francesco Balzani, ha acceso i riflettori su un possibile trasferimento del centrocampista romano al calciomercato Milan. Ma le trattative si sono fermate, almeno per il momento, a causa di un ostacolo insormontabile: lo stipendio percepito dal giocatore nella Capitale.

Pellegrini, da sempre simbolo della romanità e punto di riferimento per i tifosi giallorossi, è uno dei giocatori più pagati in rosa. Il suo ingaggio, infatti, è un onere significativo per le casse della Roma. Il Milan, forte della sua nuova dirigenza, con il neo direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha sondato il terreno per valutare la fattibilità di un trasferimento. Tuttavia, la dirigenza rossonera ha ritenuto troppo elevata la cifra richiesta per l’ingaggio del giocatore, preferendo non affondare il colpo e dirottare le proprie attenzioni su altri obiettivi.

Il nome di Pellegrini, però, rimane sul taccuino di Tare, che lo considera un profilo ideale per rinforzare il centrocampo del Milan. La sua duttilità, la sua visione di gioco e la sua capacità di calciare sia con il destro che con il sinistro lo rendono un giocatore completo e molto ambito. La sua presenza in campo garantirebbe ad Allegri un giocatore di sicura affidabilità e grande carisma.

La situazione contrattuale di Pellegrini alla Roma non è semplice. Il suo contratto, valido fino a giugno 2026, lo vincola alla squadra giallorossa per ancora 10 mesi, ma le voci su un possibile addio non si placano. La tifoseria romanista, intanto, si divide tra chi vorrebbe vederlo partire per fare cassa e chi, invece, non riesce a immaginare una Roma senza il suo capitano. La questione è complessa e le dinamiche del calciomercato sono imprevedibili. La prossima finestra di trasferimenti estiva potrebbe riservare sorprese, con il Milan che, magari, potrebbe tornare alla carica, magari proponendo un’offerta più vicina alle richieste della Roma e del giocatore.

In conclusione, la trattativa per Lorenzo Pellegrini al Milan è attualmente in stand-by. I rossoneri hanno tentato un approccio, ma la richiesta economica del giocatore è stata giudicata eccessiva. Nonostante l’interesse di Tare e di Allegri, la trattativa si è arenata, lasciando il capitano della Roma ancora nella Capitale, in attesa di capire il suo futuro. Il calciomercato, però, è in continua evoluzione e non si può mai dire l’ultima parola. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di uno dei giocatori più talentuosi del calcio italiano.