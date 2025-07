Calciomercato Milan, suggestione Kessie? L’ivoriano riflette, c’è un grosso ostacolo da superare

Calciomercato Milan, resta viva la suggestione Kessie per il centrocampo: l’alto salario dell’ivoriano rende complicata l’operazione

L’ex centrocampista del Milan, Frank Kessié, sta vivendo un momento cruciale per la sua carriera. Attualmente in forza all’Al-Ahli in Arabia Saudita, il possente mediano ivoriano starebbe seriamente riflettendo sul suo futuro, con una possibile partenza dal Medio Oriente per un ritorno in Europa che si fa sempre più concreta. A riportare l’indiscrezione è il noto giornalista sportivo Nicolò Schira, da sempre molto attento alle dinamiche del calciomercato.

Secondo quanto rivelato da Schira, Kessié avrebbe già ricevuto una proposta concreta da un club di Premier League, il campionato inglese che da tempo lo corteggia. La Premier League, con la sua elevata visibilità e il suo potere economico, rappresenterebbe senza dubbio una destinazione affascinante per il giocatore, che in passato ha dimostrato di sapersi adattare a diversi contesti tattici.

Parallelamente all’interesse inglese, anche diversi club di Serie A starebbero monitorando con attenzione la situazione di Kessié. Il richiamo del campionato italiano, dove l’ex stella del Milan ha lasciato un segno indelebile con le maglie di Atalanta e Milan, è sempre forte. Tuttavia, c’è un ostacolo non indifferente che frena le ambizioni delle squadre italiane: l’attuale stipendio di Kessié, che si aggira intorno ai 14 milioni di euro all’anno. Questa cifra, al momento, è considerata eccessivamente alta per la maggior parte dei club di Serie A, che faticano a competere con la capacità di spesa dei team arabi e di alcune superpotenze europee.

Per il Milan, il nome di Kessié rappresenta un dolce ricordo di successi e vittorie. Sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, e del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, la dirigenza rossonera potrebbe valutare un ipotetico ritorno. Tuttavia, l’aspetto economico sarebbe la vera chiave per sbloccare una trattativa. Un taglio significativo dell’ingaggio da parte del giocatore sarebbe fondamentale per riaprire qualsiasi scenario che lo veda nuovamente protagonista a San Siro. La Serie A resta un campionato molto competitivo e stimolante, e Kessié, con la sua esperienza internazionale e le sue doti fisiche e tecniche, farebbe comodo a molte squadre in cerca di un centrocampista box-to-box in grado di fare la differenza in entrambe le fasi di gioco.

Il futuro di Frank Kessié, l’ex idolo dei tifosi rossoneri, è quindi ancora tutto da scrivere. Tra l’opzione Premier League, pronta a offrirgli un contratto sontuoso, e il richiamo della Serie A, dove il suo stipendio rappresenta una problematica non da poco, il calciatore ivoriano dovrà prendere una decisione importante che delineerà i prossimi capitoli della sua carriera. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire quale sarà la nuova avventura di questo formidabile centrocampista.