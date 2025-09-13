Calciomercato Milan, suggestione Gabriel Jesus per l’attacco! Ok di Allegri, Tare prepara l’affondo a gennaio

Calciomercato Milan, clamorosa suggestione Gabriel Jesus per l’attacco: Igli Tare, con l’ok di Allegri, può tentare l’affondo a gennaio

Il Milan ha chiuso l’ultima sessione di calciomercato estivo con due colpi che hanno infiammato la piazza rossonera, mostrando le ambizioni della nuova gestione guidata dal direttore sportivo Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri. L’arrivo del francese Adrien Rabiot e del talento offensivo Christopher Nkunku ha rafforzato notevolmente la squadra, che si prepara a un’annata da protagonista. Le manovre di mercato, che hanno visto la società agire con determinazione e visione, hanno suscitato un enorme entusiasmo tra i tifosi, convinti che questo Milan possa davvero tornare ai vertici.

L’operazione che ha riportato Adrien Rabiot in Serie A è stata una delle più chiacchierate. Dopo l’addio alla Juventus, il centrocampista francese ha scelto il Diavolo per rilanciarsi sotto la guida del suo vecchio mentore, Massimiliano Allegri, che lo ha fortemente voluto a Milanello. Rabiot, con la sua esperienza internazionale e la sua fisicità imponente, si inserisce in un centrocampo già ricco di qualità. Le aggiunte di altri profili di spessore come il croato Luka Modric, il promettente Ardon Jashari e l’italiano Samuele Ricci offrono a Massimiliano Allegri una vasta gamma di opzioni tattiche per ogni partita. La profondità e la qualità del reparto mediano sono ora impressionanti, e rappresentano uno dei punti di forza principali di questa rosa.

Non meno importante è stato l’arrivo di Christopher Nkunku. Prelevato dal Chelsea per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, il versatile attaccante francese è considerato uno dei prospetti più brillanti del panorama calcistico europeo. Le sue prime sessioni di allenamento a Milanello hanno già impressionato Allegri, che ne ha elogiato la tecnica e l’intelligenza tattica. Nkunku andrà a comporre un tridente offensivo di altissimo livello, portando creatività e un alto tasso di imprevedibilità al reparto avanzato del Milan. La sua capacità di ricoprire diversi ruoli offensivi lo rende un jolly prezioso per le strategie del nuovo allenatore rossonero.

Prospettive future e la tentazione Gabriel Jesus: il mercato non finisce mai

Nonostante i colpi di questa sessione estiva, il mercato del Milan potrebbe non essere ancora concluso. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la dirigenza rossonera sta già pianificando le prossime mosse in vista della finestra invernale di gennaio. L’allenatore Allegri ha infatti manifestato il desiderio di avere un centravanti di ruolo in rosa, specialmente dopo che il rendimento dell’olandese Santiago Gimenez non ha pienamente convinto lo staff tecnico.

Un nome che circola con insistenza è quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell’Arsenal. Considerato un profilo ideale per l’attacco rossonero, Gabriel Jesus potrebbe diventare un obiettivo concreto per il mercato di gennaio. Il Milan aveva sondato in estate anche la pista che portava a Dusan Vlahovic, altro pupillo di Allegri, ma l’affare non si è concretizzato a causa del desiderio del serbo di svincolarsi a parametro zero dalla Juventus a fine stagione. L’arrivo di Gabriel Jesus sarebbe un ulteriore segnale delle grandi ambizioni del Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri, che puntano a tornare ai vertici del calcio italiano. La sinergia tra la dirigenza, il tecnico e la proprietà sta creando le basi per un progetto solido e duraturo, capace di riportare il Diavolo a competere per i massimi traguardi.