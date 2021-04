Calciomercato Milan, su Vazquez aumenta la concorrenza: i dettagli

Calciomercato Milan, su Vazquez piombano PSG e Bayern Monaco: Maldini costretto ad accelerare i tempi per l’esterno

Sorgono delle complicazioni per il calciomercato del Milan: su Lucas Vazquez infatti, esterno del Real Madrid in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sarebbero piombate con decisione il Bayern Monaco e soprattutto il PSG dell’ex rossonero Leonardo.

MALDINI RIFLETTE – Il Milan, che su Vazquez sta facendo più di un pensierino per via dell’imminente svincolo, sta riflettendo se affondare il colpo o virare su altri obiettivi. Le prossime settimane saranno decisive in questo senso.