Calciomercato Milan, nuovo profilo individuato da Tare e Moncada! Contatti costanti nelle ultime ore. Le ultimissime sui rossoneri

Con il calciomercato sempre in fermento, il Milan continua a scandagliare il panorama internazionale alla ricerca di giovani talenti in grado di rinforzare la rosa. L’ultima suggestione, come riportato da calciomercato.com, porta dritta in Belgio, più precisamente all’Anderlecht, dove milita il promettente centrocampista Mario Stroeykens.

Il nome del giovane belga, classe 2004, è l’ultima idea emersa per il reparto centrale e offensivo del Diavolo. Secondo le indiscrezioni, i dirigenti rossoneri Igli Tare e Geoffrey Moncada avrebbero già mosso i primi passi, prendendo informazioni sul giocatore e sulle condizioni di un suo eventuale trasferimento. Questo approccio diretto sottolinea un interesse concreto e non un semplice sondaggio superficiale.

Il profilo di Stroeykens si sposa perfettamente con la strategia del club rossonero, sempre attento a investire su giocatori giovani, con ampi margini di crescita e in grado di inserirsi nel progetto a lungo termine. Il calciatore, noto per la sua versatilità e le sue doti tecniche, potrebbe rappresentare un innesto di qualità per il centrocampo o per la trequarti, offrendo a Massimiliano Allegri un’opzione in più nel suo scacchiere tattico.

L’operazione è ancora in una fase preliminare, e non ci sono ancora dettagli su un’eventuale offerta ufficiale. Tuttavia, il fatto che Tare e Moncada abbiano già avviato i contatti conferma la serietà dell’interesse del Milan. Il club osserverà da vicino le prossime evoluzioni, valutando se la pista Stroeykens possa diventare una vera e propria priorità nelle prossime settimane di mercato.

