Calciomercato Milan, Tare continua la caccia in Belgio! Conferme su quel nome nel mirino, cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Igli Tare continua la caccia in Belgio: conferme sul nome di Mario Stroeykens dell’Anderlecht

Il calciomercato Milan è instancabile nella sua ricerca di rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Con Igli Tare alla guida della direzione sportiva e Massimiliano Allegri in panchina, i rossoneri stanno esplorando diverse piste per dare al tecnico i profili giusti per il suo scacchiere tattico. La priorità, al momento, sembra rimanere Rasmus Hojlund, attaccante danese del Manchester United, ma il lavoro del club si sta muovendo su più fronti, come dimostra un nuovo interesse emerso dalla Francia.

I contatti tra il direttore sportivo Igli Tare e i dirigenti del Manchester United per Rasmus Hojlund sono sempre più frequenti. L’obiettivo è definire i dettagli di un’operazione che, sebbene complessa, il Milan spera di portare a termine. La volontà del giocatore, ex Atalanta, rappresenta un fattore cruciale: pur avendo mostrato un’apertura al trasferimento e non avendo chiuso definitivamente le porte al Milan, la sua preferenza al momento sarebbe quella di rimanere a Manchester. Nonostante ciò, il club rossonero non demorde e continua a lavorare per convincere il giovane talento a sposare il progetto di Allegri. L’arrivo di un attaccante di peso è una delle priorità assolute per il Milan, che punta a migliorare la propria fase realizzativa e a garantire al mister alternative valide in un calendario che si preannuncia fitto di impegni tra campionato e coppe europee.

Nuova Pista dalla Francia: Mario Stroeykens nel Mirino del Milan

Mentre la trattativa per Hojlund prosegue, il Milan sta ampliando il proprio raggio d’azione sul mercato. Come riportato da Footmercato e ripreso da Calciomercato.com, un nuovo nome è entrato nel taccuino di Igli Tare: si tratta di Mario Stroeykens, talentuoso trequartista ventenne dell’Anderlecht. Questo interesse dimostra la volontà del Milan di non puntare su un unico profilo, ma di valutare diverse opzioni per garantire un reparto offensivo versatile e profondo.

Stroeykens è un giocatore eclettico, capace di ricoprire più ruoli in attacco. Oltre a essere un trequartista puro, può agire anche come seconda punta o, all’occorrenza, come ala sulla fascia sinistra. La sua versatilità lo rende un profilo particolarmente interessante per Massimiliano Allegri, che ama avere a disposizione giocatori capaci di interpretare diverse posizioni in campo. La scorsa stagione è stata positiva per il giovane belga, che ha collezionato 5 gol e 7 assist in 39 partite complessive con la maglia dell’Anderlecht, numeri che evidenziano la sua capacità di incidere sia in fase realizzativa che in quella di rifinitura.

Il costo stimato di Mario Stroeykens si aggira intorno ai 10 milioni di euro, una cifra considerata accessibile per le casse rossonere. Il ragazzo sarebbe propenso a cambiare aria quest’estate in caso di una buona offerta, un fattore che potrebbe facilitare una potenziale trattativa. Al momento, dal Milan non è ancora giunta una proposta ufficiale, ma l’interesse proveniente dalla Francia è un segnale chiaro delle intenzioni del club. L’arrivo di un giocatore con le sue caratteristiche potrebbe aggiungere dinamismo e creatività al centrocampo offensivo del Milan, offrendo ad Allegri nuove soluzioni tattiche e aumentando la competizione interna al reparto. Il Milan di Tare e Allegri continua a lavorare a 360 gradi per costruire una squadra competitiva e all’altezza delle ambizioni.