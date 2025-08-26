Calciomercato Milan, intrigo Harder! Tare in attesa del via libera definitivo, cosa manca per la fumata bianca

Calciomercato Milan, non si sblocca ancora la situazione legata al futuro di Conrad Harder: manca l’ok definitivo dello Sporting Lisbona

Il Milan è inarrestabile sul mercato. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, sta concentrando tutti gli sforzi per assicurarsi l’arrivo di Conrad Harder, giovane attaccante danese dello Sporting CP. L’operazione, considerata una priorità assoluta per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta procedendo spedita, nonostante una piccola attesa dovuta a questioni burocratiche e di mercato tra i club.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, l’attaccante classe 2005 è il principale obiettivo per l’attacco rossonero. Tuttavia, al momento, la sua partenza per l’Italia è bloccata. Lo Sporting CP non ha ancora concesso il via libera definitivo, in attesa di concludere l’acquisto di Fotis Ioannidis come suo sostituto. Questo ritardo, seppur minimo, non ha fermato il lavoro incessante del Milan dietro le quinte. La squadra rossonera, sotto la meticolosa supervisione di Tare, sta infatti definendo ogni dettaglio contrattuale con il giocatore.

Il lavoro del Milan in questi giorni si sta focalizzando sulla messa a punto dei termini dell’accordo. Si stanno concordando la durata del contratto, le clausole legate ai bonus individuali e di squadra, e tutti gli aspetti economici. L’obiettivo è essere pronti a chiudere l’operazione non appena lo Sporting darà il suo benestare. Questo approccio proattivo dimostra la determinazione del club a non farsi trovare impreparato e a non perdere tempo prezioso. La volontà del giocatore di trasferirsi a Milano è un fattore chiave che facilita notevolmente la trattativa, e i contatti tra le parti sono costanti e proficui.

L’investimento per Harder è notevole, a conferma della fiducia del club nel potenziale del giovane danese. La valutazione si aggira intorno ai 24 milioni di euro, a cui si aggiungeranno circa 3 milioni di euro in bonus, che potrebbero portare il costo totale dell’operazione a 27 milioni di euro. Questa cifra sottolinea l’importanza che il Milan attribuisce a questo acquisto, visto come un elemento cruciale per il futuro della squadra. L’attaccante è visto come l’alternativa ideale dopo la rinuncia a Boniface e rappresenterebbe un innesto di qualità e prospettiva per il reparto offensivo rossonero.

L’arrivo di Conrad Harder permetterebbe a Massimiliano Allegri di avere una scelta più ampia e versatile in attacco. Le sue qualità tecniche, la sua visione di gioco e la sua giovane età lo rendono un profilo ideale per il progetto del Milan, che punta a un mix di giocatori esperti e talenti emergenti. L’intera operazione Harder è un chiaro segnale delle ambizioni del club di tornare ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa, e dimostra l’intenso lavoro che Tare e la dirigenza stanno portando avanti per completare la rosa prima della chiusura del mercato estivo. Il Milan è in attesa, pronto a scattare per mettere la parola fine a una delle trattative più calde di questa sessione.