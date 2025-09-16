Calciomercato Milan, Vlahovic prende posizione e spegne tutte le voci estive! Chiarimento definitivo del serbo

Calciomercato Milan, Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, ha definitivamente smentite tutte le voci estive: il serbo è stato accostato ai rossoneri

Dopo una prestazione da incorniciare, culminata in una doppietta e un assist nel pirotecnico 4-4 contro il Borussia Dortmund, Dusan Vlahovic si è presentato ai microfoni di Sky Sport con la determinazione e la fame che lo contraddistinguono. Intervistato da Fabio Capello nel post-partita di una gara che ha entusiasmato l’Allianz Stadium, il centravanti serbo ha affrontato un tema che ha tenuto banco per tutta l’estate: le insistenti voci di mercato che lo volevano lontano da Torino. In particolare, il suo nome è stato accostato con forza al calciomercato Milan, in una trattativa che avrebbe potuto rimescolare le carte del nostro campionato. Le indiscrezioni, spesso alimentate da presunti contatti tra il suo entourage e il direttore sportivo Tare, hanno creato un clima di tensione attorno al giocatore, che ha scelto di rispondere sul campo, ma anche con parole chiare e dirette.

Capello ha toccato il punto dolente: “Dusan, dopo le polemiche di quest’estate vedo che hai tanta voglia e tanta rabbia. C’è qualcosa dentro che vuoi tirare fuori?”. La risposta di Vlahovic è stata un mix di maturità e onestà, un segnale che il ragazzo ha trovato la giusta dimensione e il giusto equilibrio, superando le difficoltà di un periodo che lui stesso ha definito “non facile”.

“Mister buonasera, rabbia no, ma non è stato un periodo facile per me“, ha esordito Vlahovic. Le sue parole sono una chiara smentita alle tante narrazioni estive. “Si parlava e si scriveva tutti i giorni tante cose che, posso dirlo adesso, non erano neanche vicine alla verità per il 99%. È normale che una persona questo possa disturbarla, però io ho trovato un po’ di forza in queste cose”.

Questa forza interiore, come l’ha definita lui, si traduce in una fame continua di miglioramento e in un’ambizione senza fine. La sua mentalità, da vero predatore d’area, non lo fa mai sentire appagato. “Ogni giorno devi dimostrare qualcosa e devi avere sempre fame. Io non sono mai abbastanza contento, stasera ho fatto due gol e un assist ma volevo fare il terzo gol. Ho sempre aspettative alte. Gioco in una squadra meravigliosa, in uno dei club più importanti di sempre, non mi posso lamentare”.

La crescita di Vlahovic non è solo tecnica, ma anche mentale. Il giocatore ha imparato a gestire le pressioni e le critiche, che nel calcio sono all’ordine del giorno. Soprattutto per chi indossa una maglia pesante come quella della Juventus, sotto la guida di un tecnico esigente come Tudor. “Io faccio il mio lavoro e il mio lavoro è mettermi a disposizione, allenarmi al massimo e fare gol. Se non fai gol è normale che vieni criticato. Quando ero più giovane la cosa mi turbava di più, come è normale che sia, ma ora sto trovando equilibrio e penso di essere migliorato. Credo di avere ancora tantissimi margini di miglioramento e devo continuare a mettermi a disposizione e allenarmi più di tutti”, ha concluso Vlahovic.

Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: il futuro di Vlahovic è alla Juventus, e la sua missione è una sola: fare gol e diventare uno dei migliori al mondo, mettendo a tacere le critiche con i fatti, non con le parole.