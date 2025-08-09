Calciomercato Milan al lavoro: chi sarà il sostituto di Thiaw? La lista dei nomi è unga, Conferma Igli Tare. Il retroscena

Calciomercato Milan, comincia la caccia al sostituto di Malick Thiaw: ci sono anche altri nomi oltre Comuzzo e Leoni. Il retroscena

Con il mercato estivo ormai nel vivo, il Milan è più che mai attivo per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tra le priorità della dirigenza rossonera c’è la ricerca di un sostituto all’altezza di Malick Thiaw, difensore centrale che ha lasciato un vuoto importante. Le voci di corridoio si rincorrevano da giorni, con i nomi di Davide Leoni e Francesco Comuzzo che sembravano essere i principali indiziati per il ruolo. Tuttavia, una recente dichiarazione di Igli Tare, il neo direttore sportivo del Milan, ha gettato nuova luce sulla situazione, ampliando notevolmente il ventaglio di possibilità.

Interpellato informalmente riguardo ai potenziali sostituti di Thiaw, e nello specifico se la scelta fosse ristretta ai soli Leoni o Comuzzo, Tare è stato categorico e chiarissimo nella sua risposta. La frase riportata da Peppe Di Stefano di SkySport è stata inequivocabile: “no, non solo loro, all’interno di questa lista ci sono anche tanti altri nomi“. Questa affermazione, per quanto concisa, è di fondamentale importanza per comprendere le strategie del Milan e la profondità delle valutazioni in corso.

La conferma di Tare smentisce, di fatto, l’idea che il calciomercato Milan avesse già individuato un ristretto numero di candidati, indicando invece che il nuovo DS sta vagliando un’ampia rosa di opzioni per garantire la migliore copertura possibile nel reparto difensivo. Questo approccio è in linea con la filosofia che la nuova dirigenza rossonera, guidata da Tare e con Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan, intende adottare: valutazioni approfondite, scouting capillare e la ricerca delle migliori soluzioni sul mercato, senza preclusioni o affrettate decisioni.

La necessità di trovare un sostituto per Thiaw è cruciale. Il difensore ha dimostrato di essere un elemento prezioso e affidabile, e la sua assenza si farà sentire. Pertanto, il Milan non può permettersi errori in un ruolo così delicato. L’obiettivo è individuare un giocatore che non solo possieda le qualità tecniche e fisiche necessarie, ma che sia anche in grado di integrarsi rapidamente negli schemi di Allegri e di contribuire alla stabilità difensiva della squadra.

L’espressione “tanti altri nomi” lascia aperte diverse interpretazioni e suggerisce che la lista dei potenziali acquisti possa includere sia giovani talenti emergenti che difensori più esperti e già affermati. Il Milan ha bisogno di un rinforzo che possa garantire solidità, affidabilità e, se possibile, anche un certo margine di crescita.

La dichiarazione di Igli Tare è un segnale forte: il Milan sta operando con grande attenzione e meticolosità. I tifosi rossoneri possono attendersi un mercato dinamico e pieno di sorprese, con la certezza che la dirigenza stia lavorando instancabilmente per costruire una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative. L’era Tare-Allegri è appena iniziata, e le premesse per un mercato estivo scoppiettante ci sono tutte.