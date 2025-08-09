Calciomercato Milan, il sostituto di Thiaw lo porta Furlani! Contatti in corso e nome che spiazza tutti

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero riportare in Italia Okoli, difensore centrale del Leicester: primi contatti in corso

Secondo quanto riportato dal giornalista Alessandro Jacobone, e successivamente ripreso da Calciomercato.it, il calciomercato Milan starebbe seriamente valutando l’acquisto di Caleb Okoli, difensore classe 2001, attualmente in forza al Leicester City. Questa mossa di mercato, che rientra pienamente nella visione strategica del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del neo-allenatore Massimiliano Allegri, potrebbe rivelarsi un vero e proprio colpo per i rossoneri.

L’interesse del Milan per Okoli non è casuale. Il difensore gode della profonda stima di Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scouting del club, il quale ne apprezza le qualità fisiche e tecniche. Ma ciò che rende Okoli un’opportunità quasi irrinunciabile sono una serie di fattori concatenati. In primis, la recente retrocessione del Leicester City in Championship ha significativamente abbassato il prezzo del suo cartellino, trasformando un investimento potenziale in un vero e proprio affare di mercato. I rossoneri potrebbero così assicurarsi un giovane talento a una cifra decisamente più contenuta rispetto al suo valore reale.

Un altro aspetto fondamentale che gioca a favore dell’approdo di Okoli a Milanello è la sua nazionalità italiana e il fatto di essere cresciuto in un vivaio italiano. Questa combinazione permette al Milan di inserire il difensore senza occupare alcuno slot nella lista dei giocatori, un vantaggio non da poco per la pianificazione della rosa, soprattutto in vista degli impegni europei.

Dal punto di vista tattico, Caleb Okoli si adatta perfettamente alle esigenze del Milan di Allegri. Il giocatore ha già dimostrato la sua versatilità in passato, giocando con successo in una difesa a tre. Questa sua caratteristica lo rende una soluzione estremamente interessante per il tecnico livornese, che potrebbe voler optare per un modulo con tre centrali, sia come opzione principale che come alternativa tattica a partita in corso. La sua capacità di ricoprire più ruoli nella retroguardia garantisce ad Allegri maggiore flessibilità e soluzioni in caso di emergenza o per variare gli schemi.

Infine, a facilitare ulteriormente la trattativa, c’è un dettaglio non secondario: l’agenzia che cura gli interessi di Okoli è la stessa che rappresenta Samuele Ricci, calciatore che in passato è stato più volte accostato al Milan. Questo comune denominatore potrebbe snellire i colloqui tra i club e l’entourage del giocatore, velocizzando potenzialmente la chiusura dell’operazione.

In sintesi, l’acquisto di Caleb Okoli rappresenta per il Milan di Tare e Allegri un’occasione da non perdere. Un giovane difensore italiano, già nel giro della Nazionale, con un costo contenuto grazie alla retrocessione del Leicester e la capacità di non gravare sulla lista, che si adatta perfettamente ai requisiti tattici del nuovo allenatore. Sarà interessante vedere se il Milan saprà cogliere questa opportunità di mercato e portare a casa un giocatore che potrebbe diventare un pilastro della difesa rossonera per gli anni a venire.