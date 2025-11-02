Connect with us

Calciomercato Milan, Saelemaekers porta Solet? Clamoroso intreccio con l'esterno belga, c'è lo scenario per gennaio

Mercato Milan, retroscena Saelemaekers! Allegri decisivo e Roma beffata. Intanto Pellegrini... Ultimissime

De Winter, il retroscena: prima del Milan, la Roma lo aveva chiesto al Genoa. La ricostruzione del tentativo estivo

Milan Roma e quelle incredibili storie di mercato! Retroscena estivo su Svilar: Tare ci ha provato ma... La ricostruzione

Calciomercato Milan, riprende quota lo scambio Santiago Gimenez Dovbyk ma Tare valuta anche un'importante alternativa. Lo scenario

Calciomercato Milan, Saelemaekers porta Solet? Clamoroso intreccio con l’esterno belga, c’è lo scenario per gennaio

22 secondi ago

Solet

Calciomercato Milan, clamoroso intreccio tra Saelemaekers e Solet: i due condividono lo stesso agente. Prende corpo questo scenario per gennaio

Il Milan è costretto a «stringere i denti» a causa di una serie di infortuni che hanno evidenziato la criticità di una «rosa corta», specialmente nel reparto difensivo. La dirigenza, con Tare e Furlani in prima linea, è pronta a cogliere «opportunità importanti» nel calciomercato Milan di gennaio.

Tra i profili più interessanti c’è il difensore francese dell’Udinese, Oumar Solet. Il centrale classe 2000 è un obiettivo sensibile su cui l’Inter ha posato gli occhi, prefigurando un potenziale «derby di mercato».

Calciomercato Milan, sondaggi esplorativi per Solet e l’agente in comune con Saelemaekers

Il Milan ha già effettuato «i primi sondaggi esplorativi» per Solet, pur non potendo ancora parlare di una «vera e propria trattativa». Il francese, considerato una «colonna portante dell’Udinese», è presente in una lista di obiettivi che include anche nomi come Gila della Lazio, Kim del Bayern Monaco e il compagno di squadra Kristensen.

Un elemento chiave che potrebbe favorire il Milan è la figura dell’agente del giocatore. Oumar Solet è infatti rappresentato da Gordon Stipic, lo stesso agente attualmente impegnato con il Milan nella discussione per il rinnovo di Alexis Saelemaekers.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è possibile che il futuro del centrale ex Salisburgo possa rientrare proprio in questi discorsi: «E proprio in questi discorsi può rientrare anche il futuro del centrale ex Salisburgo», creando una sinergia che il Milan spera di sfruttare per superare la concorrenza dell’Inter.

