Calciomercato Milan, Saelemaekers porta Solet? Clamoroso intreccio con l’esterno belga, c’è lo scenario per gennaio

Calciomercato Milan, clamoroso intreccio tra Saelemaekers e Solet: i due condividono lo stesso agente. Prende corpo questo scenario per gennaio

Il Milan è costretto a «stringere i denti» a causa di una serie di infortuni che hanno evidenziato la criticità di una «rosa corta», specialmente nel reparto difensivo. La dirigenza, con Tare e Furlani in prima linea, è pronta a cogliere «opportunità importanti» nel calciomercato Milan di gennaio.

Tra i profili più interessanti c’è il difensore francese dell’Udinese, Oumar Solet. Il centrale classe 2000 è un obiettivo sensibile su cui l’Inter ha posato gli occhi, prefigurando un potenziale «derby di mercato».

Calciomercato Milan, sondaggi esplorativi per Solet e l’agente in comune con Saelemaekers

Il Milan ha già effettuato «i primi sondaggi esplorativi» per Solet, pur non potendo ancora parlare di una «vera e propria trattativa». Il francese, considerato una «colonna portante dell’Udinese», è presente in una lista di obiettivi che include anche nomi come Gila della Lazio, Kim del Bayern Monaco e il compagno di squadra Kristensen.

Un elemento chiave che potrebbe favorire il Milan è la figura dell’agente del giocatore. Oumar Solet è infatti rappresentato da Gordon Stipic, lo stesso agente attualmente impegnato con il Milan nella discussione per il rinnovo di Alexis Saelemaekers.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è possibile che il futuro del centrale ex Salisburgo possa rientrare proprio in questi discorsi: «E proprio in questi discorsi può rientrare anche il futuro del centrale ex Salisburgo», creando una sinergia che il Milan spera di sfruttare per superare la concorrenza dell’Inter.