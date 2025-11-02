Connect with us

Calciomercato News

Calciomercato Milan, derby con l'Inter all'orizzonte! Solet nel mirino, questa la strategia di Tare in vista di gennaio

Ultimissime Milan Calciomercato

Calciomercato Milan LIVE: Saelemaekers vicinissimo al rinnovo, Tare ripensa allo scambio Dovbyk-Gimenez

Calciomercato News

Mercato Milan scatenato sul talento brasiliano Rayan: l’esterno del Vasco da Gama è un predestinato costoso. C’è la benedizione di Ancelotti

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Tare a caccia di un centravanti a gennaio! Tante le opzioni sul taccuino ma quello scambio può riprendere quota

Calciomercato News

Solet ancora nel mirino, il Milan non molla il difensore: c'è da aspettare però. Il motivo

Calciomercato

Calciomercato Milan, derby con l’Inter all’orizzonte! Solet nel mirino, questa la strategia di Tare in vista di gennaio

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Solet

Calciomercato Milan, per gennaio può esserci un importante derby con l’Inter per Solet, difensore centrale dell’Udinese. I dettagli

Il Milan, in vista del prossimo calciomercato invernale, non sta pensando solamente a rinforzare il reparto offensivo, ma guarda con attenzione anche alla difesa. Per farlo, avrebbe messo gli occhi su Oumar Solet, difensore centrale dell’Udinese.

Il giocatore francese, classe 2000 e «colonna portante dell’Udinese di Runjaic», è assistito da Gordon Stipic, un agente con cui il club rossonero ha già ottimi rapporti. Stipic, infatti, è il procuratore di Alexis Saelemaekers, per il quale il Milan è già in trattativa per il rinnovo di contratto.

Calciomercato Milan, derby per Solet e l’ombra dell’indagine

L’interesse del calciomercato Milan per Solet è forte, ma non esclusivo. Sul difensore francese, infatti, ci sarebbe anche il «forte interesse» dell’Inter, profilando così un potenziale derby di mercato all’orizzonte.

Tuttavia, come riporta la Gazzetta dello Sport, eventuali assalti al giocatore friulano potrebbero essere «fortemente condizionati» da una grave complicazione di natura extra-sportiva. La Procura di Udine ha infatti aperto un’indagine nei confronti del ragazzo per delle «presunte violenze sessuali».

Questa indagine giudiziaria rappresenta un fattore di rischio significativo per qualsiasi club interessato all’acquisto del difensore. La dirigenza rossonera dovrà dunque valutare attentamente la situazione legale di Solet prima di decidere se affondare o meno il colpo in gennaio.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.