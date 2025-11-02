Calciomercato Milan, derby con l’Inter all’orizzonte! Solet nel mirino, questa la strategia di Tare in vista di gennaio

Calciomercato Milan, per gennaio può esserci un importante derby con l’Inter per Solet, difensore centrale dell’Udinese. I dettagli

Il Milan, in vista del prossimo calciomercato invernale, non sta pensando solamente a rinforzare il reparto offensivo, ma guarda con attenzione anche alla difesa. Per farlo, avrebbe messo gli occhi su Oumar Solet, difensore centrale dell’Udinese.

Il giocatore francese, classe 2000 e «colonna portante dell’Udinese di Runjaic», è assistito da Gordon Stipic, un agente con cui il club rossonero ha già ottimi rapporti. Stipic, infatti, è il procuratore di Alexis Saelemaekers, per il quale il Milan è già in trattativa per il rinnovo di contratto.

Calciomercato Milan, derby per Solet e l’ombra dell’indagine

L’interesse del calciomercato Milan per Solet è forte, ma non esclusivo. Sul difensore francese, infatti, ci sarebbe anche il «forte interesse» dell’Inter, profilando così un potenziale derby di mercato all’orizzonte.

Tuttavia, come riporta la Gazzetta dello Sport, eventuali assalti al giocatore friulano potrebbero essere «fortemente condizionati» da una grave complicazione di natura extra-sportiva. La Procura di Udine ha infatti aperto un’indagine nei confronti del ragazzo per delle «presunte violenze sessuali».

Questa indagine giudiziaria rappresenta un fattore di rischio significativo per qualsiasi club interessato all’acquisto del difensore. La dirigenza rossonera dovrà dunque valutare attentamente la situazione legale di Solet prima di decidere se affondare o meno il colpo in gennaio.