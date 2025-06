Calciomercato Milan, caccia al bomber! Lista lunghissima di Tare e un sogno proibito. Tifosi col fiato sospeso

Calciomercato Milan, parte la caccia al bomber per la prossima stagione: Tare ha una lunghissima lista e il sogno Gyokeres

Nei giorni scorsi, Igli Tare, il nuovo responsabile del mercato del Milan, ha delineato chiaramente le strategie future del club rossonero, mettendo in evidenza la ricerca di un nuovo attaccante che possa complementare il profilo di Santi Gimenez. L’identikit è preciso: un bomber d’area di rigore, un giocatore “alla Giroud”, capace di garantire presenza fisica, gol pesanti e un punto di riferimento offensivo. Un profilo che, nelle intenzioni di Tare, dovrebbe andare a rafforzare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, il sogno proibito della dirigenza milanista risponde al nome di Viktor Gyökeres, attaccante svedese classe 1998 in forza allo Sporting Club Lisbona. Gyökeres ha incantato nelle ultime due stagioni con una impressionante mole di gol, attirando l’attenzione di numerosi club europei. Tuttavia, il suo arrivo a Milano si preannuncia come un’operazione estremamente complessa. Il giocatore, infatti, sarebbe in rotta con il club portoghese, sostenendo che ci fosse un accordo verbale per una sua cessione a fronte di un’offerta di 60 milioni di euro. Lo Sporting, però, pare stia alzando le pretese, chiedendo una cifra ben superiore, potenzialmente nell’ordine dei 75 milioni di euro. Considerando l’attuale disponibilità economica del Milan e il fatto che il club non parteciperà alle competizioni europee nella prossima stagione, una spesa di tale entità appare, a oggi, difficilmente sostenibile, anche in presenza di eventuali cessioni.

Le Alternative sul Tavolo: Una Lista Infinita per Tare

Proprio a causa della complessità dell’operazione Gyökeres, il Milan si sta muovendo su più fronti, stilando una lunga e ricca lista di opzioni per il reparto offensivo. Questa strategia permetterà al club di monitorare l’evolversi delle diverse situazioni e di cogliere l’occasione più favorevole man mano che le settimane passano.

Tra i nomi di spicco menzionati dalla Gazzetta dello Sport, figurano i serbi Aleksandar Mitrovic e Dusan Vlahovic, entrambi visionati da Tare in occasione degli impegni con la loro Nazionale. Non manca neanche il nome di Darwin Núñez, attaccante del Liverpool conteso anche dal Napoli e dato in uscita dal club inglese. Un altro profilo che sta resistendo in prima fila, secondo la Gazzetta, è quello di Mateo Retegui, che il Milan continua a seguire con attenzione.

La lista delle alternative è davvero vasta e diversificata, includendo attaccanti con caratteristiche differenti e provenienti da vari campionati. Tra questi, si citano:

Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain

del Paris Saint-Germain Samu Omorodion del Porto (correzione del nome da Aghehowa)

del Porto (correzione del nome da Aghehowa) Breel Embolo del Monaco

del Monaco Vangelis Pavlidis del Benfica

del Benfica Il giovane Emanuel Emegha dello Strasburgo

dello Strasburgo Ermedin Demirovic dello Stoccarda

dello Stoccarda Artem Dovbyk della Roma

Questa ampia gamma di scelte testimonia la volontà del Milan di non farsi trovare impreparato e di avere diverse frecce al proprio arco nella ricerca del rinforzo desiderato. Igli Tare avrà il compito di districarsi in questa lista potenzialmente infinita, cercando il profilo giusto che possa garantire i gol e la presenza in area che il Milan sta cercando per la prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: fornire a Massimiliano Allegri un attaccante capace di fare la differenza e di contribuire al ritorno del Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.