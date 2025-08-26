Calciomercato Milan, smentite fragorose! Nessun contatto e pista per l’attacco mai approfondita

Calciomercato Milan, arrivano smentite fragorose sul possibile arrivo in rossonero su Fabio Silva: firma imminente col Borussia Dortmund

Il mercato del Milan si anima, ma una delle piste più chiacchierate degli ultimi giorni sembra definitivamente tramontare. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, una fonte sempre molto attendibile sul fronte del calciomercato, il giovane attaccante Fábio Silva è ormai a un passo dal Borussia Dortmund, con il Milan che non avrebbe mai realmente intavolato una trattativa seria. Le voci che lo volevano vicinissimo ai colori rossoneri si sono rivelate infondate e l’affare è ora in una fase molto avanzata con il club tedesco.

Gli accordi verbali e il futuro di Fábio Silva

Gli accordi tra il Borussia Dortmund e il giocatore sono già stati raggiunti su base verbale. Mancano solo le firme che rendano l’operazione ufficiale, ma di fatto l’intesa tra le parti è già totale. Questo sviluppo rappresenta un colpo non da poco per il Dortmund, che si assicura un talento cristallino su cui costruire il proprio futuro. Fábio Silva, classe 2002, ha già dimostrato il suo valore, nonostante la giovane età, e il suo passaggio in Bundesliga lo proietta in un campionato dove i giovani fuoriclasse trovano spesso terreno fertile per esplodere definitivamente.

La strategia del Milan: Tare e Allegri al lavoro per un nuovo numero 9

L’esclusione di Fábio Silva dalla lista degli obiettivi principali del Milan non ferma però il lavoro della dirigenza rossonera. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il club ha delineato una strategia chiara per rinforzare il reparto offensivo. Il Milan è a caccia di un centravanti che possa garantire un alto numero di gol e che si adatti alla filosofia di gioco di Allegri. Il profilo ideale deve unire fisicità, tecnica e una comprovata esperienza a certi livelli, elementi che sembrano mancare ancora nel bagaglio di Fábio Silva.

La nuova coppia Tare–Allegri sta valutando diverse opzioni per non farsi trovare impreparata. Il Milan sa che la scelta del nuovo attaccante è cruciale per il raggiungimento dei nuovi obiettivi stagionali, come tornare a competere per lo scudetto e fare una bella figura in Champions League. La dirigenza sta lavorando sodo e in segretezza per evitare speculazioni e per chiudere il colpo nel modo migliore possibile, garantendo al tecnico un giocatore di alto livello prima dell’inizio del campionato. La pista Fábio Silva si è chiusa, ma il Milan è pronto a virare su nuovi obiettivi con la massima determinazione.