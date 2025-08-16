Calciomercato Milan, piovono smentite su Embolo! Attaccante in uscita dal Monaco ma Tare... Ultimissime

Calciomercato Milan, arrivano importanti smentite sul presunto interesse dei rossoneri per Embolo del Monaco: le ultime

Milano si prepara a riabbracciare il suo Milan! Domani sera, a San Siro, i rossoneri scenderanno in campo per il primo impegno ufficiale della stagione 2025/2026, affrontando il Bari in Coppa Italia. Un esordio casalingo che segna l’inizio di un nuovo ciclo, con Massimiliano Allegri alla guida tecnica e la mente del neo-direttore sportivo Igli Tare già proiettata verso la costruzione di una squadra competitiva su tutti i fronti.

Nonostante l’imminente debutto stagionale, l’attività sul calciomercato rossonero è tutt’altro che ferma. Anzi, dopo gli acquisti ufficiali di Koni De Winter e Joel Athekame, la dirigenza di Via Aldo Rossi continua a lavorare senza sosta per rinforzare la rosa. L’obiettivo primario in questa fase? Un giocatore offensivo che possa aggiungere qualità, imprevedibilità e, soprattutto, gol al reparto avanzato del Diavolo. Il calciomercato Milan è infatti alla costante ricerca di profili in grado di fare la differenza, e la strategia di Tare sembra chiara: puntare su giocatori funzionali al progetto di Allegri e che possano integrarsi al meglio nel sistema di gioco.

La Pista Embolo: Tra Voci e Smentite, Cosa Succede Davvero?

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza negli ultimi giorni, quello di Breel Embolo ha sicuramente acceso l’immaginazione dei tifosi milanisti. L’attaccante svizzero del Monaco, con la sua fisicità e la sua capacità di incidere sia come punta centrale che come esterno, sembrerebbe un profilo ideale per le esigenze del Milan. Tuttavia, le ultime indiscrezioni di mercato gettano un’ombra sulla fattibilità di questa operazione, almeno per il momento.

A fare chiarezza sulla situazione è stato il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, le cui parole sono sempre attese con grande interesse da parte degli addetti ai lavori e dei tifosi. Romano ha fornito un aggiornamento significativo riguardo alla posizione di Embolo e all’interesse del Milan, smorzando, almeno in parte, l’entusiasmo che si era creato attorno a questa potenziale trattativa.

“Oggi Embolo non è in squadra per la partita del Monaco, ma quello che posso dirvi è che oggi il Milan non è caldo sul discorso Embolo“, ha dichiarato Fabrizio Romano. Una frase che lascia poco spazio a interpretazioni: al momento, la pista che porta all’attaccante elvetico non sembra essere una priorità assoluta per il club rossonero. “Il Monaco non si aspetta che il giocatore vada al Milan. Il Milan in questo momento non è protagonista di questa vicenda“.

Queste parole sono importanti e vanno a ridimensionare le speculazioni che vedevano Embolo vicinissimo a vestire la maglia rossonera. Il Monaco, infatti, non sembra avere sentore di un’imminente partenza del suo attaccante verso Milano, e il Milan, dal canto suo, non pare essere in prima linea per assicurarsi le sue prestazioni. Ciò non esclude che la situazione possa evolvere, ma al momento, l’affare Embolo-Milan appare tutt’altro che imminente.

Le Mosse di Tare e le Priorità del Milan

La dichiarazione di Fabrizio Romano ci offre uno spaccato interessante sulle reali priorità del Milan in questa fase del calciomercato estivo. Con Igli Tare al comando delle operazioni e la supervisione di Massimiliano Allegri, il club sembra voler agire con la massima cautela e strategia. Nonostante la necessità di un rinforzo offensivo, il Milan non sembra intenzionato a lanciarsi in affari dispendiosi o non completamente allineati con la propria visione.

L’attenzione di Tare è probabilmente rivolta a diverse opzioni, valutando attentamente il rapporto qualità-prezzo, la compatibilità tattica con il modulo di Allegri e la sostenibilità economica delle operazioni. Il fatto che il Milan non sia “caldo” su Embolo potrebbe significare che si stanno esplorando altre piste, o che le richieste economiche del Monaco per il giocatore siano considerate eccessive in questo momento.

In attesa di capire chi sarà il prossimo rinforzo offensivo del Milan, l’attenzione si sposta ora sulla partita di Coppa Italia contro il Bari. Sarà l’occasione per vedere all’opera la squadra di Allegri e per iniziare a capire quali saranno le nuove dinamiche di gioco del Diavolo in questa entusiasmante stagione 2025/2026. Il mercato, intanto, resta vivo e pulsante, con la consapevolezza che Igli Tare è pronto a cogliere l’occasione giusta per regalare ai tifosi milanisti il sogno di una squadra sempre più competitiva.