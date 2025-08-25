Calciomercato Milan, slitta l’arrivo in Italia di Harder? Documenti scambiati, ecco cosa manca per chiudere l’affare

Calciomercato Milan, slitta a domani mattina l’arrivo in Italia di Harder: documenti scambiati tra i club, cosa manca per chiudere

Il calciomercato Milan è a un passo dal concludere un’altra operazione di mercato importante, dimostrando grande dinamismo sotto la guida del nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Il club rossonero ha infatti raggiunto un accordo verbale sia con lo Sporting CP, proprietario del cartellino, sia con il giocatore e il suo agente, ponendo le basi per l’arrivo imminente di Harder a Milano.

La notizia, riportata in esclusiva dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ha scatenato l’entusiasmo tra i tifosi. Il collega Manuele Baiocchini, sempre di Sky Sport, ha confermato che i documenti relativi al trasferimento sono già arrivati sul tavolo dei dirigenti milanisti, che stanno procedendo alla loro analisi finale. Questo passaggio formale è il preludio alla firma che renderà ufficiale il trasferimento di Harder in Italia.

L’operazione, seguita con grande attenzione dal neo direttore sportivo Tare, rientra nella strategia del Milan di rafforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, tornato sulla panchina rossonera, ha espresso il desiderio di avere a disposizione giocatori di qualità e esperienza internazionale, e Harder risponde perfettamente a queste caratteristiche. Le sue doti tecniche e la sua duttilità tattica lo rendono un profilo ideale per il gioco offensivo che Allegri intende proporre.

Nonostante l’iniziale previsione di un arrivo a Milano già nella serata di lunedì 25 agosto, si è verificato un piccolo slittamento. L’arrivo di Harder in Italia è stato posticipato alla mattinata di martedì 26 agosto. Questa decisione è stata presa per permettere alle parti di definire gli ultimi dettagli contrattuali e burocratici, garantendo che ogni aspetto dell’operazione sia curato alla perfezione. L’impossibilità di completare tutte le procedure entro la fine della serata di lunedì ha reso necessario questo piccolo rinvio, ma non ha in alcun modo messo in discussione la riuscita dell’affare.

Il Milan, dunque, si prepara ad accogliere uno dei tasselli più attesi di questa sessione di calciomercato. La dirigenza, con Tare in prima linea, sta lavorando incessantemente per mettere a disposizione di Allegri la migliore squadra possibile. L’arrivo di Harder segna un ulteriore passo avanti in questo progetto. Il giocatore danese è atteso per le visite mediche e la successiva firma del contratto, che lo legherà ufficialmente ai colori rossoneri. Il suo innesto si preannuncia fondamentale per il reparto offensivo, fornendo nuove opzioni tattiche e aumentando il livello competitivo della squadra.

L’accordo con lo Sporting e con l’agente del calciatore è un chiaro segnale delle ambizioni del club. Il Milan vuole tornare a competere ai massimi livelli e il mercato sta dimostrando la serietà di questo intento. I tifosi possono già sognare un futuro brillante, in cui la società e la squadra, guidate da Tare e Allegri, torneranno a essere protagoniste in Italia e in Europa. L’arrivo di Harder è l’ultimo tassello di un mercato che sta scaldando i cuori dei supporter rossoneri, desiderosi di rivedere il proprio club trionfare.