Kiwior Milan: il difensore vuole tornare in Italia. La situazione e le ULTIME sull’ex Spezia che ha preferenze per i rossoneri e la Juve

Secondo quanto da TMW, Jakub Kiwior vuole ritornare in Italia, però, ha preferenze solo per due squadre: Milan e Juventus.

La situazione appare difficile per questa sessione di mercato, visto che l’Arsenal non ha intenzione di aprire a un prestito oneroso con diritto di riscatto. Inoltre, solo il club rossonero forse avrebbe i soldi per chiudere l’acquisto.