Calciomercato Milan, Tare passa all’incasso! Accordo chiuso, le cifre dell’operazione fanno sorridere il Diavolo

Calciomercato Milan, in chiusura la cessione di Simic dall’Anderlecht all’Al Ittihad: i rossoneri incassano il 20% della cifra

Il calcio di oggi è un mercato in continua evoluzione, e le notizie si susseguono a un ritmo frenetico. Una delle ultime, che sta facendo molto rumore, riguarda il difensore Jan Carlo Simic.

Un’offerta irrinunciabile dall’Arabia Saudita

Secondo quanto riportato dal celebre giornalista sportivo Fabrizio Romano, l’Al Ittihad ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare il giovane difensore centrale Jan Carlo Simic. La notizia, diffusa da Romano con la sua formula iconica “Here we go!”, indica che i passaggi formali seguiranno a breve. Si tratta di un’operazione che ha del sensazionale, non solo per il valore del giocatore, ma anche per le cifre in gioco.

L’accordo prevede un contratto quadriennale per l’ex difensore del Milan, con l’Anderlecht che riceverebbe un pacchetto economico vicino ai 20 milioni di euro, bonus e aggiunte incluse. Una cifra che testimonia l’enorme potere finanziario dei club arabi, pronti a investire somme ingenti per rafforzare le loro rose.

Il Milan incassa una cifra importante

Un aspetto cruciale di questa trattativa riguarda il calciomercato Milan. Sebbene Simic sia stato ceduto all’Anderlecht, il club rossonero si è assicurato una clausola che gli permette di beneficiare di una percentuale sulla futura rivendita. In questo caso, il Milan incasserà il 20% di questa cifra, una somma non trascurabile che andrà a rinforzare ulteriormente le casse del club. Si stima che, su un’operazione da 20 milioni, i rossoneri potrebbero incassare circa 4 milioni di euro, una somma preziosa in ottica calciomercato.

Questa notizia arriva in un momento di grande fermento per la società rossonera. Con Igli Tare insediato come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Milan si sta preparando per la stagione con un progetto ambizioso. La possibilità di avere fondi extra, derivanti da cessioni passate, offre una maggiore flessibilità a Tare per operare sul mercato di gennaio e regalare ad Allegri i rinforzi giusti per puntare al vertice.

Un futuro nel deserto per Simic

Per Jan Carlo Simic, questa rappresenta un’opportunità unica. A soli 20 anni, il difensore si appresta a sbarcare in un campionato in forte crescita, che ha già attirato numerosi campioni di fama internazionale. L’Al Ittihad, in particolare, sta costruendo una squadra competitiva per dominare il campionato saudita e affermarsi anche a livello continentale.

L’operazione dimostra ancora una volta come il calcio saudita sia diventato un attore protagonista del mercato globale, in grado di competere con i top club europei sia sul piano sportivo che economico. E mentre Simic si prepara per la sua nuova avventura, il Milan guarda al futuro, fiducioso nel lavoro di Tare e Allegri per costruire una squadra vincente.